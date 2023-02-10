У 2022 році пацієнтів з грипом, ГРВІ та COVID-19 менше на 56% – статистика ЦГЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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10 лютого 2023

Від початку епідеміологічного сезону з початку жовтня в Україні перехворіло 2 млн людей на грип на ГРВІ. Це на 56,5% менше, ніж за аналогічний період у 2021-2022 році.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Згідно з даними, за тиждень з 30 січня до 5 лютого у медичних закладах зафіксували понад 120 тисяч пацієнтів.

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ГРВІ, грип та COVID-19 діагностували у 58,6 тисячі дітей віком до 17 років. 

 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

На щастя, за перший тиждень лютого летальних випадків через вірусні хвороби не зафіксували.

Наразі в Україні циркулюють: 

  • віруси грипу типу А;
  • віруси SARS-CoV-2;
  • RS-віруси;
  • аденовіруси;
  • метапневмовіруси. 

У ЦГЗ також повідомляють, що за епідсезон 2022-2023 року офіційно зареєстровано 12 летальних випадків грипу, що підтверджено методом ПЛР. Минулого епідсезону смертей у пацієнтів через грип не виявили.

Нагадаємо, що вакцинація допомагає легше перенести хворобу та зменшити ризик ускладнень. Це стосується як і COVID-19, так і вірусів грипу у дорослих та дітей. 

Проти грипу у 2022-2023 році вакцинувалися 143 821 людина, з них 93 695 — медпрацівники та люди з епідемічного ризику. 

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