В Україні надалі відстежуватимуть штами та мутації COVID-19 – головний санлікар

В епідсезоні 2023-2024 Україна продовжить виявляти штами COVID-19 та їхні мутації.
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що у кожній області фахівці центрів контролю і профілактики захворювань продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами і вивчати мутації.
Наразі, зі слів санлікаря, в Україні циркулює близько 14 різних штамів COVID-19.
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Через це Кузін нагадав про важливість вакцинації. Відповідно до календаря щеплень, рекомендовано отримати 4 дози: дві основні та дві бустерні.
Також в Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 із 5-річного віку.
Нагадаємо, що в Україні завершився карантин з коронавірусу з 1 липня 2023 року.
Але причини світової пандемії досі не встановлені. Водночас досі існує декілька версій походження вірусу. Наприклад, у звіті ФБР йшлось про те, що пандемію спричинив витік з лабораторії в Ухані, через що влада США вимагала від Китаю розсекретити інформацію.
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