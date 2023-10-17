В Україні збільшили термін дії електронних рецептів на деякі препарати

Термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт, збільшився на 60 днів.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Відтепер е-рецепти будуть дійсними протягом 90 днів. Раніше цей строк складав 30 днів.

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"Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів", – зазначили у МОЗ.

Водночас термін дії е-рецептів на наркотичні препарати залишається таким самим – 10 днів.

Електронні рецепти на ліки, котрі підлягають реімбурсації (відшкодуванню вартості) або відпускаються на пільгових умовах, та екстемпоральні лікарські засоби (виготовлені в аптеці) діятимуть також без змін – протягом 30 днів.

Як зауважують у МОЗ, погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.

Нагадаємо, з 13 жовтня наркотичні ліки можна отримати лише за е-рецептом.