У 6 областях України виявили підвид COVID-штаму Омікрон – "Еріс"

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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19 жовтня 2023

У шести областях України виявили 10 випадків зараження "Ерісом" – підвидом штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я та Центрі громадського здоров’я

Варіант "Еріс" зафіксували у таких областях:

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  • Дніпропетровській – 1;
  • Закарпатській – 1;
  • Сумській – 3; 
  • Хмельницькій – 1;
  • Тернопільській – 3;
  • Чернівецькій – 1. 
Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

"Еріс" є варіантом штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон". Вперше його зареєстрували 17 лютого 2023 року. 

"Специфічна відмінність "Ерісу" – це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький", – розповідають у МОЗ.

Симптоми "Ерісу" такі ж самі, як і в інших штамів:

  • біль у горлі;
  • нежить;
  • задишка;
  • ломота у тілі;
  • головний біль;
  • лихоманка.

Як зазначають у МОЗ, у період з 2 по 8 жовтня в Україні зареєстрували 5 186 випадків захворювання на COVID-19. 18 з них – летальні, серед людей старше ніж 30 років.

"Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації", – зауважують у міністерстві. 

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, чи потрібно робити 4-те і 5-те щеплення проти COVID-19.

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