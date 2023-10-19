У 6 областях України виявили підвид COVID-штаму Омікрон – "Еріс"

У шести областях України виявили 10 випадків зараження "Ерісом" – підвидом штаму COVID-19 "Омікрон".
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я та Центрі громадського здоров’я.
Варіант "Еріс" зафіксували у таких областях:
- Дніпропетровській – 1;
- Закарпатській – 1;
- Сумській – 3;
- Хмельницькій – 1;
- Тернопільській – 3;
- Чернівецькій – 1.
|Фото: Wlad_Mus/Depositphotos
"Еріс" є варіантом штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон". Вперше його зареєстрували 17 лютого 2023 року.
"Специфічна відмінність "Ерісу" – це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький", – розповідають у МОЗ.
Симптоми "Ерісу" такі ж самі, як і в інших штамів:
- біль у горлі;
- нежить;
- задишка;
- ломота у тілі;
- головний біль;
- лихоманка.
Як зазначають у МОЗ, у період з 2 по 8 жовтня в Україні зареєстрували 5 186 випадків захворювання на COVID-19. 18 з них – летальні, серед людей старше ніж 30 років.
"Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців після первинної вакцинації", – зауважують у міністерстві.
Нагадаємо, раніше у МОЗ розповідали, чи потрібно робити 4-те і 5-те щеплення проти COVID-19.
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