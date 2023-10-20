За останній тиждень від COVID-19 померли 34 людини – МОЗ

В Україні зросла кількість хворих на ГРВІ, грип та COVID-19 на 20% за останній тиждень.

З 9 по 15 жовтня в країні зафіксували вже 143 300 випадків, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За цей час в країні зареєстровано 34 летальних випадки внаслідок COVID-19 серед людей віком 35+ років. Смертей внаслідок грипу – не зареєстровано.

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"В Україні спостерігається збільшення кількості хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції, які є традиційними для осінньо-зимового періоду", – кажуть у МОЗ.

Найбільше хворих у Київській, Рівненській та Житомирській областях. Найменше випадків захворювання зареєстровано у Запорізькій та Херсонській областях.

Загалом по Україні 3 330 людей потрапили до лікарень з захворюваннями на ГРВІ, грип та COVID-19.

Серед пацієнтів, які потребували госпіталізації, 57 % – діти віком до 17 років.

Грип штаму А виявили в Івано-Франківській області, в Чернівецькій області циркулює грип типу В.

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У МОЗ нагадують, що найдієвіша профілактика грипу – це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою, однак не входить до переліку безоплатних вакцин.

В Україні доступні дві вакцини – французького та корейського виробництва – проти грипу, які пройшли державний контроль відповідності показникам якості та продаються в аптеках.

Майже 7 тисяч українців вже зробили щеплення проти грипу.

Вакцинація проти COVID-19 також залишається безоплатною для кожного українця.

Вакцинуватися можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у сімейного лікаря.

Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer).

Нагадаємо, наприкінці вересня МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації проти COVID-19 у 2023-2024 роках.

"Бустерне – додаткове щеплення – рекомендоване людям, старшим за 60 років; тим, хто має серйозні супутні хвороби; особам, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на історію хвороби пацієнта та прийняті рекомендації МОЗ України", – кажуть у МОЗ.

Раніше ми пояснювали, чи треба українцям робити 4-те чи 5-те щеплення проти коронавірусу.