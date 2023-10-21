У Великій Британії зменшили щоденну рекомендовану дозу споживання конопляної олії

Агентство із харчових стандартів Великої Британії (FSA) рекомендувало зменшити щоденну дозу споживання канабідіолу – непсихоактивного компоненту канабісу – з 70 та 10 мг.

Рішення було ухвалено у середині жовтня 2023 року, повідомили у FSA.

Як зазначив Хуліо де Карвальо Понсе, викладач судової експертизи Вінчестерського університету у статті для The Conversation, з 2018 року, коли парламент Великої Британії ухвалив закон легалізацію канабідіолу (CBD, КБД), продажі продуктів з ним стрімко зросли.

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У країні можна вільно придбати олію, ручки для вейпів, каву та кекси з канабідіолом. Оскільки CBD у цьому контексті не є лікарським засобом, його регулює FSA.

У 2020 році FSA рекомендувало, щоб щоденне споживання CBD не перевищувало 70 мг. Тепер цю межу зменшили до 10 мг, до приблизно чотирьох крапель 5% CBD-олії.

Утім, 10 мг є лише рекомендованою безпечною межею.

Людину не заарештують, якщо вона вживатиме понад 10 мг на день. Однак агентство попереджає, що ігнорування їхніх порад може призвести до довгострокових наслідків для здоров’я, а саме: шкоди печінці та щитоподібній залозі.

Олію із канабідіолом застосовують при тривозі, депресії, розладах рухового апарату, вплив таких препаратів на пацієнтів ще досліджують.

Перехід до нижчої рекомендованої дози стався після того, як кілька досліджень показали, що CBD може бути не таким нешкідливим, як вважалося раніше.

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Щоб визначити, наскільки шкідлива речовина – або, точніше, яка найбільша безпечна кількість, яку людина може спожити за певний час – вчені перевіряють її на тваринах, а потім застосовують "рівень корекції".

Наприклад, якщо в дослідженні з використанням щурів доза 100 мг на кілограм маси тіла вважається найвищою дозою, при якій не спостерігається жодної шкоди, це означатиме, що для людини вагою 70 кг щоденне споживання становить 7 г.

Однак існують відмінності в метаболізмі між видами, і люди потенційно більш сприйнятливі до шкоди.

Існує також підвищений ризик отримання занадто високої дози при прийомі CBD з іншими ліками, такими як кетоконазол (препарат для боротьби з грибковою інфекцією), і навіть збільшення всмоктування, коли CBD приймається з жирною їжею.

Саме на підставі кількох досліджень CBD на тваринах, які вказали на подібні значення, FSA зменшила рекомендовану дозу.

Рішення FSA не є забороною. Купувати продути, перевищують новий добовий ліміт канабідіолу на одну порцію, можливість буде. Однак новому продукту з таким вмістом речовини пройти схвалення FSA буде складніше.

Нагадаємо, в Україні комітет з питань здоров'я нації затвердив текст ухваленого у першому читанні законопроєкту про медичний канабіс та рекомендував до винесення у сесійну залу Верховної Ради.