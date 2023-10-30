Вірусний гепатит на Вінниччині: захворіли 174 людини

У Вінницькій області станом на 30 жовтня підтверджений діагноз гепатиту А мають 174 людини.

В області розпочали вакцинацію медиків, які контактують з хворими, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Наразі вакцинують медиків, які працюють в лікарнях з хворими на гепатит А, працівників екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоровʼя, залучених до ліквідації спалаху.

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До Вінницької області доставили 1060 доз вакцин для щеплення медичних працівників, пишуть в міністерстві.

"Щеплення також передбачені для близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом, зокрема сімей, які проживають спільно, або близьких, з ким контактували напередодні захворювання", – зазначають в МОЗ.

Крім цього, до Вінниці доставили ще 1100 доз вакцин від гепатиту А для щеплення дітей та вакцинації в закритих колективах.

Нині на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом гепатиту перебуває 174 пацієнти, серед яких 29 дітей.

Ще 25 пацієнтів вже одужали й їх виписали з лікарень.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, збудник хвороби досі не виявили.

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"Над розслідуванням 4 факторів спалаху паралельно працюють групи контролю та епідеміологічної безпеки. Вже обстежено більше ніж 100 осіб, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, харчі та іншими епідемічно небезпечними сферами, зокрема на ринках та стихійних точках продажу продуктів", – зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці гепатит виявили у 141 пацієнта, школярів переводять на онлайн-навчання.