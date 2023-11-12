Які симптоми у пневмонії та як їй запобігти? Пояснює ЦГЗ

12 листопада у світі відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією.

Пневмонія – це гострий інфекційний запальний процес у легенях, який спричиняє проблеми з диханням і може загрожувати життю. Пневмонія може бути ускладненням грипу, COVID-19 тощо.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ пояснили, як розпізнати пневмонію та запобігти хворобі.

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Що таке пневмонія?

Пневмонія – це форма гострої респіраторної інфекції, яка вражає легені.

Це основна інфекційна причина дитячої смертності у всьому світі.

У 2019 році внаслідок неї померли понад 740 тисяч дітей віком до 5 років, що становить 14% усіх смертей дітей віком до 5 років.

"Легені складаються з невеликих мішечків (альвеол), які наповнюються повітрям при диханні у здорової людини.

Коли у людини пневмонія, альвеоли заповнюються слизом та рідиною, що робить дихання болісним та обмежує споживання кисню", – пояснюють у відомстві.

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Пневмонію спричиняють віруси, бактерії та грибки. Найбільш поширені серед них:

Streptococcus pneumoniae є найчастішою причиною бактеріальної пневмонії у дітей.

Haemophilus influenzae типу b (Hib) є другою найпоширенішою причиною бактеріальної пневмонії.

Респіраторно-синцитіальний вірус є найчастішою вірусною причиною пневмонії.

У немовлят, інфікованих ВІЛ, Pneumocystis jiroveci є однією з найчастіших причин пневмонії.

Симптоми пневмонії

Загалом симптоми бактеріальної та вірусної пневмонії схожі, проте у хворого на вірусну можуть проявлятися більше ознак.

Найчастішими симптомами пневмонії вважаються:

підвищення температури тіла (38-39°C, рідше – 37,2-37,4°C), лихоманка;

кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, але можливе й сухе покашлювання;

відчуття браку повітря;

зниження апетиту, втома, сонливість;

задишка під час фізичних навантажень;

втягнення грудної клітки – під час вдихання западає її нижня частина (у здорової людини грудна клітка розширюється під час вдихання);

свистячі хрипи під час дихання (частіше – під час вірусних інфекцій).

У немовлят може спостерігатися зниження апетиту, температури тіла, інколи – судоми.

"Дуже часто під час пневмонії намагаються вислухати хрипи у легенях, та це вдається не завжди. Тож тут на допомогу приходять рентген, комп’ютерна томографія, пульсоксиметрія, аналіз крові й мокротиння.

Як передається інфекція?

Пневмонія може передаватися кількома шляхами. Віруси та бактерії, які зазвичай трапляються у носі чи горлі дитини, можуть інфікувати легені при вдиханні.

Вони також можуть поширюватися повітряно-краплинним шляхом при кашлі або чханні. Крім того, пневмонія може поширюватися через кров, особливо під час та незабаром після народження.

У всьому світі майже кожна третя (31%) дитина з підозрою на пневмонію не отримує медичної допомоги, й багато хто наражається на ризик виникнення пневмонії через низьке охоплення вакцинацією, високий рівень недоїдання та забруднення повітря.

"Профілактика пневмонії передбачає щеплення, збалансоване харчування, здоровий спосіб життя, дотримання правил особистої гігієни, своєчасне лікування інших проблем зі здоров’ям", – також додають у ЦГЗ.

Що робити, якщо ви підозрюєте пневмонію?

Одразу звертайтеся до лікаря, який поставить вам діагноз й призначить відповідне лікування.

"Пам’ятайте, що лікувати пневмонію самостійно – небезпечно", – кажуть у ЦГЗ.

Самолікування, особливо з використанням антибіотиків, може ускладнити діагностику пневмонії та подальше лікування!