Вчені визначили, які ускладнення найчастіше спричиняє COVID-19. Дослідження

Пневмонія, гострий респіраторний дистрес-синдром, зупинка серця, гострий міокардит - тільки деякі із ускладнень, які пов'язують з COVID-19.
Це визначили дослідники. Свій аналіз вчені опублікували у журналі Canadian Medical Association Journal.
Вони хотіли підтвердити, які з раніше описаних ускладнень мають найбільш сильний зв'язок з COVID-19, а які становлять найбільший ризик, пише Medical News Today.
Дослідники проаналізували дані більш ніж 70 000 людей з COVID-19 в США, щоб дізнатися, які ускладнення виникають найчастіше.
|Фото: eldarnurkovic/Depositphotos
Згідно з цим дослідженням, найсильніше з COVID-19 пов'язані:
захворювання дихальної системи, такі як:
- пневмонія,
- гострий респіраторний дистрес-синдром,
- гостра інфекція нижніх дихальних шляхів,
- дихальна недостатність,
- пневмоторакс.
стани системи кровообігу, такі як:
- зупинка серця,
- гострий міокардит,
- гематологічні порушення, як-от дисеміноване внутрішньосудинне згортання (порушення згортання крові),
- ниркові порушення, такі як гостра ниркова недостатність,
- порушення нюху і смаку.
Але сильний зв'язок не означає, що ці стани є найбільш поширеними.
Серед найчастіших ускладнень через COVID-19:Реклама:
- пневмонія, на яку хворіють близько 27,6% від всіх людей з COVID-19 і у 81% пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії,
- дихальна недостатність, яку спостерігали у 22,6% від всіх людей з COVID-19 і у 75,3% пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії,
- гостра ниркова недостатність, яку мали близько 11,8% від всіх хворих і 50,7% пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії,
- інший сепсис, який був у 10,4% від всіх і у 54,1% пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії.
Серед ускладнень з найбільш високим ризиком:
- вірусна пневмонія,
- дихальна недостатність,
- сепсис,
- гостра ниркова недостатність,
- гострий респіраторний дистрес-синдром.
Також аналіз не підтвердив попередні припущення про те, що COVID-19 значно збільшує ризик інсульту.
Звідки дані?
Дослідники використовували анонімні дані 70 288 людей з діагнозом COVID-19 в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.
Вони розділили дані людей на три категорії - пацієнти на амбулаторному, стаціонарному лікуванні і пацієнти, які потрапили до відділення інтенсивної терапії.
З цих 70 288 людей 53,4% перебували в лікарні, з них 4,7% - у відділенні інтенсивної терапії.
Решта 46,6% були на амбулаторному лікуванні.
55,8% - це були жінки, а середній вік становив 65 років.
Шанси і ризики
Дослідники визначили "період небезпеки" (від 7 днів до 30 днів після постановки діагнозу) і "початковий період" (від 120 до 30 днів до постановки діагнозу).
Вони використовували "початковий період" для виявлення будь-яких хронічних станів, які існували до того, як у людини розвинувся COVID-19. Порівняння двох періодів показало, які ускладнення найбільш ймовірно виникнуть після початку COVID-19.
Стани здоров'я реєструються за допомогою коду діагнозу, який стандартизований відповідно до Міжнародної класифікації хвороб.
Дослідники проаналізували всі 1 724 коди в наборі даних і визначили, що 69 з них значною мірою пов'язані з COVID-19. Це означає, що стани, які відповідають цим кодам, можуть бути пов'язані з COVID-19 або його лікуванням.
Вони також розрахували загальний ризик отримання нового діагнозу з кожним з кодів після постановки діагнозу COVID-19.
Ризик - це частка людей, яким поставили діагноз з переліку кодів під час періоду небезпеки, і у них не було цієї хвороби в початковий період.
Також через і після COVID-19 можуть:
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