Вчені визначили, які ускладнення найчастіше спричиняє COVID-19. Дослідження

Пневмонія, гострий респіраторний дистрес-синдром, зупинка серця, гострий міокардит - тільки деякі із ускладнень, які пов'язують з COVID-19.

Це визначили дослідники. Свій аналіз вчені опублікували у журналі Canadian Medical Association Journal.

Вони хотіли підтвердити, які з раніше описаних ускладнень мають найбільш сильний зв'язок з COVID-19, а які становлять найбільший ризик, пише Medical News Today.

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Дослідники проаналізували дані більш ніж 70 000 людей з COVID-19 в США, щоб дізнатися, які ускладнення виникають найчастіше.

Фото: eldarnurkovic/Depositphotos

Згідно з цим дослідженням, найсильніше з COVID-19 пов'язані:

захворювання дихальної системи, такі як:

пневмонія,

гострий респіраторний дистрес-синдром,

гостра інфекція нижніх дихальних шляхів,

дихальна недостатність,

пневмоторакс.

стани системи кровообігу, такі як:

зупинка серця,

гострий міокардит

гематологічні порушення, як-от дисеміноване внутрішньосудинне згортання (порушення згортання крові),

ниркові порушення, такі як гостра ниркова недостатність,

порушення нюху і смаку.

Але сильний зв'язок не означає, що ці стани є найбільш поширеними.

Серед найчастіших ускладнень через COVID-19: Реклама:

пневмонія, на яку хворіють близько 27,6% від всіх людей з COVID-19 і у 81% пацієнтів у ​​відділенні інтенсивної терапії,

дихальна недостатність, яку спостерігали у 22,6% від всіх людей з COVID-19 і у 75,3% пацієнтів у ​​відділенні інтенсивної терапії,

гостра ниркова недостатність, яку мали близько 11,8% від всіх хворих і 50,7% пацієнтів у ​​відділенні інтенсивної терапії,

інший сепсис, який був у 10,4% від всіх і у 54,1% пацієнтів у ​​відділенні інтенсивної терапії.

Серед ускладнень з найбільш високим ризиком:

вірусна пневмонія,

дихальна недостатність,

сепсис,

гостра ниркова недостатність,

гострий респіраторний дистрес-синдром.

Також аналіз не підтвердив попередні припущення про те, що COVID-19 значно збільшує ризик інсульту.

Звідки дані?

Дослідники використовували анонімні дані 70 288 людей з діагнозом COVID-19 в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Вони розділили дані людей на три категорії - пацієнти на амбулаторному, стаціонарному лікуванні і пацієнти, які потрапили до відділення інтенсивної терапії.

З цих 70 288 людей 53,4% перебували в лікарні, з них 4,7% - у відділенні інтенсивної терапії.

Решта 46,6% були на амбулаторному лікуванні.

55,8% - це були жінки, а середній вік становив 65 років.

Шанси і ризики

Дослідники визначили "період небезпеки" (від 7 днів до 30 днів після постановки діагнозу) і "початковий період" (від 120 до 30 днів до постановки діагнозу).

Вони використовували "початковий період" для виявлення будь-яких хронічних станів, які існували до того, як у людини розвинувся COVID-19. Порівняння двох періодів показало, які ускладнення найбільш ймовірно виникнуть після початку COVID-19.

Стани здоров'я реєструються за допомогою коду діагнозу, який стандартизований відповідно до Міжнародної класифікації хвороб.

Дослідники проаналізували всі 1 724 коди в наборі даних і визначили, що 69 з них значною мірою пов'язані з COVID-19. Це означає, що стани, які відповідають цим кодам, можуть бути пов'язані з COVID-19 або його лікуванням.

Вони також розрахували загальний ризик отримання нового діагнозу з кожним з кодів після постановки діагнозу COVID-19.

Ризик - це частка людей, яким поставили діагноз з переліку кодів під час періоду небезпеки, і у них не було цієї хвороби в початковий період.

Також через і після COVID-19 можуть:

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