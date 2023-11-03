За тиждень від COVID-19 померло 45 українців, зокрема одна дитина – МОЗ

В Україні збільшилася кількість хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано, а COVID-19 забрав життя 45 українців.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останній тиждень лікарі виявили COVID-19 у 9 480 хворих. Недуга стала летальною для 45 українців, серед яких – одна дитина віком до 4 років.

Загалом за останній тиждень (з 23 по 29 жовтня) зареєстровано 143 996 випадків ГРВІ, із них 78 921 – діти віком до 17 років. До лікарень через застуди, грип та COVID-19 потрапили 4 042 людини.

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"Збільшення кількості хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції в Україні спостерігається щороку. Застуди, грип та COVID-19 – традиційні захворювання для осінньо-зимового періоду.

Наразі перевищення епідемічного порогу зафіксовано лише в Тернопільській області. Там захворіло 7 102 людини, більше ніж 4 тисячі з яких – діти", – кажуть у міністерстві.

Загалом з початку жовтня на ГРВІ захворіло понад 553 тисячі українців, повідомляють у МОЗ.

Як вакцинуватися від грипу і коронавірусу?

Щеплення проти COVID-19 є безоплатними для кожного українця. Зробити його можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря.

Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

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Вакцину проти грипу можна купити в аптеці, доступні два варіанти: корейського та французького виробництва. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.

Ірина Батюк, УП. Життя