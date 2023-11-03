Гормони щитовидної залози можуть підвищити ризик когнітивних розладів у літніх людей – вчені

У пацієнтів віком від 65 років, які отримують терапію гормонами щитовидної залози та мають низький рівень гормону тиреотропіну, підвищений ризик розвитку деменції та інших когнітивних проблем.

Дослідження, опубліковане в JAMA Internal Medicine, свідчить, що пацієнти з тиреотоксикозом (надлишком гормонів щитоподібної залози) мали вищу ймовірність виникнення когнітивних розладів, пише Medscape.

Дослідження також виявило, що жінки частіше мають низький рівень тиреотропіну (тиреотропного гормону/ТТГ), ніж чоловіки, а також частіше піддаються надмірному лікуванню.

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Докторка медичних наук, доцентка кафедри медицини в Центрі астми та алергії Школи Університету Джона Гопкінса Дженніфер Маммен та її колеги проаналізували електронні медичні записи пацієнтів віком від 65 років, які отримували первинну медичну допомогу в Мережі громадських лікарів Джона Гопкінса з 2014 року.

Ні в кого з них в анамнезі протягом 6 місяців після першого візиту до лікаря не було низького рівня ТТГ (тиреотропного гормону) або когнітивного розладу.

У дослідженні взяли участь понад 65 тисяч пацієнтів. Трохи більше половини (56%) були жінками, майже 70% – білими, 19,3% – чорношкірими, 4,6% – азіатами та 0,4% – американськими індіанцями. Протягом періоду дослідження було зареєстровано майже 25 тисяч вимірювань низького рівня ТТГ у 2710 пацієнтів.

Протягом періоду спостереження 7,2% пацієнтів отримали новий діагноз когнітивного розладу. У 77% випадків це була деменція.

Маммен каже, що лікарі первинної медичної допомоги повинні ретельно зважати, чи потрібна терапія гормонами щитовидної залози літнім пацієнтам. Якщо так, їм рекомендують бути дуже обережними, щоб уникнути надмірного лікування.

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Докторка медичних наук, партнерка Texas Diabetes & Endocrinology Джин Чен також наголошує на обережному підході до призначення терапії гормонами щитовидної залози для літніх пацієнтів.

"Усі медичні працівники повинні знати, що люди віком 65 років і старше не потребують агресивного лікування гормонами щитовидної залози. Ми виявляємо все більше ускладнень від надмірного лікування, а не користі для цієї категорії пацієнтів", – каже вона.

Ірина Батюк, УП. Життя