Як виявити деменцію у домашніх улюбленців – поради від вчених

Не усі знають, але коти й собаки теж можуть хворіти на деменцію. Хоча її не одразу можна помітити, у неї є певні ознаки.

Які ж саме та як їх розпізнати, розповідає видання The Washington Post.

Доцент кафедри неврології в Коледжі ветеринарної медицини та біомедичних наук Університету штату Колораду Стефані МакГрат говорить, що багато людей не розуміє, що не лише люди можуть мати хворобу Альцьгеймера, але й собаки та коти.

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Водночас експерти не впевнені, який саме відсоток улюбленців страждає на неї. Одні дослідження вказують на 14-35% у собак віком від 8 років і старше, інші – про третину котів у віці від 11 до 14 років.

Деякі вчені вважають ці дані заниженими. Канадський ветеринарний біхевіорист Гері Ландсберг пояснює це тим, що ознаки хвороби у тварин можуть бути легкими або непомітними.

Але все-ж існують певні сигнали, щоб виявити деменцію. Для цього потрібно знати "нормальну поведінку свого вихованця". З-поміж ознак зниження когнітивних функцій можуть бути:

сплутаність свідомості та дезорієнтація;

улюбленці можуть забувати того, чого навчилися – дресирування, використання лотка;

зміни у циклі сну та спання.

Також у котів можна помітити посилення вокалізації – з’являється більше плачу або виття. Деякі з них можуть не спати всю ніч і постійно вити.

"У кішок спостерігаються надмірна вокалізація й дезорієнтація, а також зміни у взаємодії з людьми чи іншими тваринами, такі як шипіння та поштовхи", – підкреслює Старр Кемерон, клінічний ад’юнкт-професор неврології дрібних тварин Університету Вісконсіна в Школі ветеринарної медицини Медісона, який вивчає котячу деменцію.

Але вчені застерігають, що є інші захворювання, відмінні від когнітивного розладу. Їх можна лікувати.

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Як приклад, Кемерон наводить поведінку своєї кішки, яка у 15 чи 16 років почала голосити сильніше. Також вона почала більше сваритися з іншим котом і собакою. Хоча професор підозрював деменцію, аналіз крові з’ясував – вона мала гіперфункцію щитовидної залози або гіпертиреоз.

Бувають випадки, коли улюбленці можуть мати деменцію та інші фізичні хвороби одночасно – як і люди, які старіють. Проте це все вивчають детальніше.

"Собаки є хорошими природними моделями. У них можуть розвинутися дефіцити, подібні до людських", – каже Еван Маклін, директор Арізонського собачого когнітивного центру при Університеті Арізони.

Він також додав, що деменція у собак може бути ледь помітною навіть у віці 7 років. Вивчаючи тканини мозку мертвих тварин, шукають нові ліки. Вчені також вивчають зразки крові та спинномозкової рідини, щоб дізнатися, чи мають тварини та люди з деменцією однакові специфічні білки або біомаркери, що вказують на зниження когнітивних функцій. Це може допомогти діагностувати когнітивні розлади домашніх тварин.

Якщо у вашого улюбленця є підозра на зниження когнітивних функцій, то варто звернутися до ветеринара. Зазвичай прописують певні продукти, які можуть підтримати здоров’я мозку тварин.

Також варто дотримуватися розпорядку дня. Додатково можна поліпшити середовище: уникати сходів, зробити пандуси. Щоб збагатити середовище, варто навчити собак новим командам і винагороджувати їх за це.

Не менш важливою буде й соціальна взаємодія з іншими тваринами чи людьми, зменшення стресу та виконання фізичних вправ.

Раніше ми розповідали про те, як можна діагностувати деменцію у людей та що робити тим, хто поруч.

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