Спалах гепатиту А: на Вінниччині кількість випадків зросла до 276

На Вінниччині кількість повідомлень про вірусний гепатит А зросла до 276. Лабораторно підтверджено 243 випадки.

Дані станом на вечір 3 листопада, повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У лікарнях наразі залишаються 54 пацієнти.

Реклама:

За даними Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА, загалом в області для пацієнтів з інфекційними хворобами виділено 338 ліжок.

Фото: Olga Siletskaya/Getty Images

У регіоні проти вірусного гепатиту А вакцинували 586 людей, з яких:

538 медичних працівників;

та 48 контактних осіб, зокрема 6 дітей.

Спалах захворювання досі не виявили, повідомляють в держустанові.

На наявність збудника інфекції перевіряють, зокрема, питну воду.

"За період з 17 жовтня по 03 листопада 2023 року фахівцями ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ" відібрано 331 пробу води для лабораторного дослідження. Станом на 03.11.2023 відібрано 112 проб для дослідження методом ПЛР на визначення вірусного гепатиту А. Згідно з результатами, вони відповідають вимогам Державних санітарних норм", – додали в установі.

Реклама:

Також здійснюється медичне спостереження за контактними особами у домашніх колах.

Вже обстежили 66 людей, які контактували з хворими, у 3 з них виявили імуноглобуліни М до вірусу гепатиту А, тобто антитіла.

З метою зупинити поширення інфекції спеціалісти проводять лабораторні обстеження торговельних ринків "Привокзальний-1", "Привокзальний-2", "Вишенька", "Урожай", "Центральний", торговельного центру "Мир".

"Всі результати негативні", – зазначили у "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Там додали, що для санітарно-вірусологічного дослідження методом ПЛР на ринках відібрано 8 змивів з овочів та фруктів. Вірусу гепатиту А на них не виявили.

Фото: Nata Serenko/Getty Images

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті з діагнозом гепатит А госпіталізували 11 людей, зокрема п'ятеро дітей.

У Тернопільській області зафіксували один випадок захворювання на гепатит А.

На Івано-Франківщині головний санітарний лікар Руслан Савчук заперечив, що в області зафіксовано спалах гепатиту А, про що напередодні писали ЗМІ.