У людей із затяжним COVID-19 немає ознак ураження мозку – вчені

Тривалий COVID-19 не пов’язаний із проникненням вірусу SARS-CoV-2 у мозок або активним пошкодженням мозку.

Про це свідчать результати дослідження науковців Гетеборзького університету в Швеції, опубліковані у The Journal of Infectious Diseases, пише Medscape.

Науковці зробили люмбальну (спинномозкову) пункцію і взяли кров для аналізу у 31 дорослої людини. У ході дослідження цих даних вони хотіли встановити, чи спричиняє COVID-19 зміни в імунній системі і нервових клітинах, які можуть вплинути на передачу сигналів до мозку.

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Серед учасників дослідження 25 людей мали нейрокогнітивні симптоми тривалого COVID-19, зокрема втрату пам’яті або проблеми з увагою. Шестеро учасників повністю одужали від COVID-19, а 17 – ніколи не хворіли на COVID-19.

У тих, в кого COVID-19 був діагностований у період з березня 2020 року по травень 2021 року, зразки рідини брали щонайменше через три місяці після появи перших симптомів.

"При аналізі крові та спинномозкової рідини на імунну активацію або маркери травм мозку суттєвих відмінностей між групами не було. Таким чином, отримані дані підтверджують, що постковідний стан не є результатом поточної інфекції, імунної активації чи пошкодження мозку", – пишуть вчені з Гетеборзького університету.

Ірина Батюк, "УП.Життя"

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