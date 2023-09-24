Long COVID може призводити до пошкодження кількох органів – вчені

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії офіційно визнала існування "довготривалого ковіду" або Long COVID. У цьому випадку симпоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль.

Нове дослідження демонструє, що третина людей, госпіталізованих із COVID-19, мають "аномалії" в багатьох органах, пише Medical Express.

Мільйони людей у світі довго страждають від коронавірусної інфекції. Часто втома, запаморочення мозку та важке дихання зберігаються тривалий час після зараження. Проте чому і як саме з’являється такий широкий спектр симптомів, невідомо.

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Щоб допомогти хворим на COVID-19, автори нового дослідження, опублікованого у журналі The Lancet Respiratory Medicine, вивчили детально магнітно-резонансу томографію багатьох органів.

Ці органи охоплюють мозок, печінку, серце, нирки та легені після госпіталізації з ковід. Загалом вчені порівняли знімки 259 госпіталізованих дорослих, інфікованих у Великій Британії в 2020-2021 роках разом із 52 особами, які ніколи не заражалися вірусом.

Під час дослідження з’ясували, що третина хворих на COVID мали аномалії більш ніж одного органу в середньому за 5 місяців після виписки з лікарні. Особи, яких госпіталізували, мали в 14 разів частіше аномалії легенів, і втричі частіше – мозку. Печінка і серце були більш стійкими.

У змінах головного мозку помітили вищий рівень уражень білої речовини мозку, які пов’язували з легким зниженням когнітивних функції. Водночас у легенях помічали рубці та ознаки запалення.

Провідний автор Бетті Раман з Оксфордського університету також додав, що люди з аномаліями в 4 рази частіше повідомляли про серйозні психічні та фізичні порушення.

Дослідження провели під час ранньої фази пандемії. Воно не охоплювало менші важкі варіанти Omicron – одного зі штамів вірусу COVID-19.

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Співавтор дослідження Крістофер Брайтлінг з Лестерського університету сказав, що "дослідження надає конкретні докази того, що у низці органів відбуваються зміни після госпіталізації людей з COVID", а замість приводу для тривоги назвав відкриття "кроком уперед з точки зору реальної можливості допомогти людям із тривалим COVID".

Раніше ми розповідали про те, чи може бути Long Covid у дітей.