Новий підвид COVID-штаму Омікрон "Пірола" не призводить до ускладнень – Ляшко

Новий підвид штаму Омікрон вірусу SARS-CoV-2 "Пірола" не вплине на перебіг епідемічного процесу, бо не має агресивних проявів.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, пише "Укрінформ".
При цьому він зазначив, що вірус SARS-CoV-2 дуже швидко мутує.
"Ми бачимо, що немає жодних агресивних проявів нового штаму, він не призводить до ускладнень. Може втікати від імунної відповіді вакцинованих, але, як показує практика, перебіг захворювання серед вакцинованих не є критичним, як був у 2020-2021 роках", – повідомив Ляшко.
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Лабораторно підтверджений перший випадок нового підвиду COVID-штаму Омікрон під назвою "Пірола" виявили на Рівненщині 7 листопада. На нього захворів 20-річний чоловік.
Розпізнати випадок "Піроли" вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у його геномі.
За словами міністра, виявлений на Рівненщині випадок свідчить про те, що система епіднагляду в Україні працює ефективно: "Ми виявляємо нові штами, проводимо секвенування, виявляємо нові мутації".
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Ірина Батюк, УП. Життя