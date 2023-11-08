Новий підвид COVID-штаму Омікрон "Пірола" не призводить до ускладнень – Ляшко

Новий підвид штаму Омікрон вірусу SARS-CoV-2 "Пірола" не вплине на перебіг епідемічного процесу, бо не має агресивних проявів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, пише "Укрінформ".

При цьому він зазначив, що вірус SARS-CoV-2 дуже швидко мутує.

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"Ми бачимо, що немає жодних агресивних проявів нового штаму, він не призводить до ускладнень. Може втікати від імунної відповіді вакцинованих, але, як показує практика, перебіг захворювання серед вакцинованих не є критичним, як був у 2020-2021 роках", – повідомив Ляшко.

Лабораторно підтверджений перший випадок нового підвиду COVID-штаму Омікрон під назвою "Пірола" виявили на Рівненщині 7 листопада. На нього захворів 20-річний чоловік.

Розпізнати випадок "Піроли" вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у його геномі.

За словами міністра, виявлений на Рівненщині випадок свідчить про те, що система епіднагляду в Україні працює ефективно: "Ми виявляємо нові штами, проводимо секвенування, виявляємо нові мутації".

Ірина Батюк, УП. Життя

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