Новий підвид COVID-штаму Омікрон "Пірола" не призводить до ускладнень – Ляшко

2329
8 листопада 2023

Новий підвид штаму Омікрон вірусу SARS-CoV-2 "Пірола" не вплине на перебіг епідемічного процесу, бо не має агресивних проявів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, пише "Укрінформ". 

При цьому він зазначив, що вірус SARS-CoV-2 дуже швидко мутує. 

Реклама:

"Ми бачимо, що немає жодних агресивних проявів нового штаму, він не призводить до ускладнень. Може втікати від імунної відповіді вакцинованих, але, як показує практика, перебіг захворювання серед вакцинованих не є критичним, як був у 2020-2021 роках", – повідомив Ляшко.

Фото: EMS-FORSTER-PRODUCTIONS/Getty Images

Лабораторно підтверджений перший випадок нового підвиду COVID-штаму Омікрон під назвою "Пірола" виявили на Рівненщині 7 листопада. На нього захворів 20-річний чоловік. 

Розпізнати випадок "Піроли" вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у його геномі.

За словами міністра, виявлений на Рівненщині випадок свідчить про те, що система епіднагляду в Україні працює ефективно: "Ми виявляємо нові штами, проводимо секвенування, виявляємо нові мутації".

Читайте також: На Рівненщині зафіксували новий підвид COVID-штаму Омікрон – "Арктур"

Ірина Батюк, УП. Життя

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 165
Суспільство

"Тобі є кому розповісти, не мовчи". Насильство під час війни: виклики та інструменти протидії

PROMOTED
 5431
Суспільство

Від "чорних чоловічків" до снайперів: історія братів Яковлевих з Харкова, які дорослішали на війні

Олена Барсукова
 17769
Здоров'я

Всім не вгодиш, або чому синдром "хорошої дівчинки" шкідливо впливає на життя

Анна Бей