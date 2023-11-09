МОЗ розповіло, скількох хворих на ГРВІ госпіталізували в Україні цього тижня

З 30 жовтня по 5 листопада в Україні зареєстрували понад 137 тисяч хворих на ГРВІ та COVID-19. Найбільше хворих у Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Як повідомляють у МОЗ, майже половина хворих (73 тисячі випадків) – діти віком до 17 років.

З 30 жовтня по 5 листопада госпіталізували більше 4 тисяч українців, зокрема близько 2 тисяч дітей.

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Також виявлено майже 10 тисяч хворих на COVID-19, зареєстровано 51 летальний випадок.

У МОЗ нагадують, що цього тижня на території України лабораторно підтвердили випадок підвид COVID-штаму Омікрон "Пірола". Його виявили на Рівненщині. Розпізнати "Піролу" змогли завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, і виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Загалом з початку жовтня до 5 листопада в Україні захворіли на ГРВІ майже 700 тисяч людей, зазначають у міністерстві.

Як вакцинуватися від грипу і коронавірусу?

Щеплення проти COVID-19 є безоплатними для кожного українця. Зробити його можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у сімейного лікаря.

Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

Вакцину проти грипу можна купити в аптеці, доступні два варіанти: корейського та французького виробництва. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості.

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