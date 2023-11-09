Вакцинація захищає від тяжкого перебігу COVID-19 при інфікуванні "Піролою" – лікар-імунолог

Новий підвид COVID-штаму Омікрон "Пірола" швидко поширюється, але вакцинація захищає від важкого перебігу хвороби.

Про це повідомив лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі телемарафону.

За його словами, випадок інфікування COVID-штамом Омікрону "Пірола", який 8 листопада зафіксували на Рівненщині, – це лише перший виявлений випадок, але він може бути не першим в Україні. Розпізнати його вдалося завдяки секвенуванню – лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус, виявити, які мутації відбулися у його геномі.

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"Це було лише питання часу, коли він з’явиться в Україні. Ще влітку його виявили його виявили в Ізраїлі та країнах ЄС. Оскільки маємо багато переміщених осіб і біженців, які повертаються в Україну, і туди їздять, то рано чи пізно він мав потрапити в Україну", – пояснює імунолог.

Вакцинація захищає від тяжкого перебігу COVID-19 при інфікуванні "Піролою". Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

Він зазначає, що через мутації цей субваріант "Омікрону" настільки сильно відрізняється від своїх "родичів", які належать до цього штаму, як і сам "Омікрон" відрізняється від оригінального вірусу, який виявили в Ухані. Понад 35 мутацій, які виявили, ймовірно, можуть бути причиною його більш швидкого поширення, каже Лапій.

"Він швидко поширюється. Наскільки, поки що сказати важко. Щодо імунітету – ті припущення, які були протягом літа і упродовж вересня-жовтня, все ж таки свідчать про те, що ми перестрахувалися, коли їх висловлювали, а вакцинація захищає від тяжкого перебігу", – запевняє лікар-імунолог.

Він закликає українців зробити бустерне щеплення від COVID-19.

Як вакцинуватися від коронавірусу?

Щеплення проти COVID-19 є безоплатними для кожного українця. Зробити його можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у сімейного лікаря.

Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).

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Ірина Батюк, "УП. Життя"