Через мутації "Омікрон" здебільшого вже не викликає тяжкої кисневої залежності – вірусологиня

COVID-штам "Омікрон" настільки мутував, що вже переважно перебігає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності.

Однак для деяких категорій людей він все ще є небезпечним, повідомила вірусологиня Алла Мироненко під час брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ".

За її словами, з кінця 2021-го – початку 2022 року "Омікрон" фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема "Дельту" та "Альфу".

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"Омікрон" здебільшого перебігає як респіраторна хвороба. Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

"Зараз є лише "Омікрон", при чому циркулює одночасно багато його субваріантів. Але, на щастя, він змінився. В його спайковому білку – поверхневому білку, за допомогою якого вірус прикріплюється до клітини й може в неї проникати – накопичилося дуже багато мутацій.

Тепер "Омікрон" не викликає тяжкої кисневої залежності, як це було при попередніх варіантах. Зазвичай він перебігає як звичайна респіраторна хвороба", – розповіла вірусологиня.

Водночас, за словами Алли Мироненко, "Омікрон" залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями та старших за 60 років.

Раніше про те, що новий підвид COVID-штаму Омікрон "Пірола" не призводить до ускладнень, повідомляв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також ми писали, що в Україну доставили вакцину, адаптовану для захисту проти COVID-штаму "Омікрон".