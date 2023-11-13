"Пірола" також є. Скільки штамів COVID-19 циркулюють в Україні? Пояснює Кузін

Зараз територією України циркулює понад 13 штамів вірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю РБК-Україна.

"Це різні штами, але це все відхилення штаму "Омікрон", до якого ми звикли. Є певні особливості, напевно, в кожному штамі, але за клінічними симптомами це або середній, або легкий перебіг захворювання", – сказав Кузін.

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Новий штам "Пірола" був зареєстрований на території Рівненської області у молодої людини, додає лікар.

Але і штам "Пірола", і штам "Еріс" та всі інші – це відхилення від базової лінії "Омікрона", додає лікар.

Фото: Vasil Dimitrov/GettyImages

Ігор Кузін також розповів, що з вересня в Україні зафіксували зростання кількості випадків COVID-19 та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"У людей, які мають повний курс вакцинації, звісно, що перебіг буде більш легкий. Випадки з госпіталізацією або смертельні випадки у нас, на жаль, припадають саме на вікову групу старше 60 років або серед тих людей, які мають супутні захворювання…

Стосовно регіонального розподілу, тут доволі важко виокремити якісь певні регіони, але як і раніше, ми фіксуємо більшу кількість випадків в містах, що мають більш щільне населення. Це місто Київ, Львів та інші, які за чисельністю населення наближаються до мільйона або перевищують мільйон", – додає Кузін.

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Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чи потрібно робити 4-те і 5-те щеплення проти COVID-19.