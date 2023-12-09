Як часто можна здавати кров – пояснюють у МОЗ

Чоловіки можуть здавати цільну кров не більше 5 разів на рік, жінки – не більше 4 разів на рік.
Це оптимальна кількість разів, щоб організм встиг відновити рівень еритроцитів та гемоглобіну, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.
В організмі людини приблизно 5-6 літрів крові (8% від маси тіла). Мільйони її клітин щодня гинуть, на зміну їм утворюються нові. Життєвий цикл еритроцита (червоного кров'яного тільця) триває 120 днів, а потім він йде на "реутилізацію" – переробку, аби залізо з гемоглобіну не втрачалося.
Для людського організму донація 450 мл крові не є великим навантаженням. Навпаки – це змога витратити калорії, лежачі в кріслі.
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Як зазначають у МОЗ, загальний об’єм крові відновлюється за декілька хвилин.
Найшвидше відновлюються компоненти плазми – протягом 24 годин.
А еритроцити повертаються в норму за 4-6 тижнів. Рівень гемоглобіну – за 6-12 тижнів.
Оптимальна кількість разів, аби організм встиг відновити рівень еритроцитів та гемоглобіну для чоловіків становить не більше 5 разів на рік, жінок – не більше 4 разів на рік.
Адже жінки безповоротно втрачають певну кількість гемоглобіну під час кожного менструального циклу.
Донор не відчуває, що в його крові щось "відновлюється" чи чогось не вистачає.
Але кожен, хто здає кров, може допомогти організму відновитись.
Що для цього потрібно?
- пити достатньо води;
- повноцінно харчуватися: додати в раціон більше продуктів багатих на залізо: печінку, крупу, шпинат тощо;
- багата на вітамін С їжа допомагає засвоєнню заліза, тому варто додавати до страв томати, квашену капусту, перець тощо.
"Головне пам’ятайте – ваша кров рятує життя!", – наголошують у МОЗ.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, хто може стати донором, як підготуватися до здавання крові, а також чи можна бути донором після татуювання і кому заборонено здавати кров.
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