Вчені виявили, що відмова від м’яса знижує ризик інфікування коронавірусом

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10 січня 2024

Люди, які не вживають м'ясної продукції, мають значно нижчі шанси інфікуватися COVID-19.

Такого висновку дійшли вчені з Університету Сан-Паулу в Бразилії, пише Science Alert. Результати дослідження, у якому взяли участь 702 людини, опубліковані в журналі BMJ Journals.

278 учасників повідомили науковцям, що дотримуються рослинної дієти: у їхньому раціоні багато овочів, фруктів, горіхів і бобових. Натомість решта піддослідних вживали більше продуктів тваринного походження.

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Відтак дослідники виявили, що серед людей, які вживають м’ясо, COVID-19 інфікувалися 52%, тоді як серед веганів і вегетаріанців ця частка була меншою – лише 40%. 

 Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Аналіз отриманих даних не доводить прямого зв’язку між дієтою та інфікуванням, але науковці припустили, що обмеження або відмова від м’ясних продуктів можуть забезпечити певний захист організму від вірусу. 

"Наше дослідження доводить, що люди, які дотримуються рослинної дієти, мають менший ризик захворіти на COVID-19", – пишуть вчені.

Також вони зазначають, що рослинна дієта має й інші переваги для організму: вона покращує роботу серця, знижує артеріальний тиск і зміцнює імунну систему людини.

"Рослинна їжа багата на антиоксиданти, фітостероли та поліфеноли, які позитивно впливають на кілька типів клітин, що виконують імунну функцію і мають противірусні властивості", – наголошують науковці.

Нагадаємо, виявили, що люди, які перенесли COVID-19, більш ніж вдвічі частіше відчувають задишку, втому, втрату пам’яті або головний біль порівняно з людьми, які ніколи не хворіли на коронавірус.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"

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