У МОЗ пояснили, де і якими вакцинами можна щепитися проти COVID-19

Після початку повномасштабної війни робота центрів масової вакцинації у громадських місцях з міркувань безпеки припинили. Однак сьогодні продовжує працювати мережа пунктів щеплення в медичних закладах. Наразі для щеплень використовують три сертифіковані вакцини.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, наразі проти COVID-19 можна щепитися такими вакцинами: "Janssen" від "Johnson&Johnson", "Comirnaty"від "Pfizer" (для дорослих і для дітей) та Омікрон-специфічна вакцина від "Pfizer" – для бустерних щеплень.

У відомстві наголошують, щеплення проти COVID-19 у 2024 році залишаються безоплатними для кожного українця.

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Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах.

Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна знайти за посиланням або, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.