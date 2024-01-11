У грудні по світу зафіксували 10 тисяч смертей від COVID-19 – ВООЗ

Протягом грудня від COVID-19 померло близько 10 тисяч людей по всьому світу. Така тенденція пов’язана зі святковими зібраннями та поширенням нового варіанту "Омікрону".

Як повідомляє Associated Press з посиланням на генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Аданома Гебреїсуса, також у 50 країнах (переважно в Європі, Північній і Південній Америках) на 42% зросла кількість госпіталізацій.

"Хоча 10 тисяч смертей на місяць – це набагато менше, ніж на піку пандемії, такий рівень смертності, якому можна було б запобігти, є неприйнятним", – заявив Гебреїсус.

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Він зауважив, що випадки захворюваності зростають і в інших місцях, але про них не повідомляють.

Протягом грудня зросла кількість смертей і госпіталізацій через COVID-19. Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

Гендиректор ВООЗ повідомив, що наразі найпоширенішим штамом ковіду є варіант "Омікрону" JN.1. Від нього мають захищати вакцини.

За словами технічної керівниці ВООЗ з питань COVID-19 Марія Ван Керхове, зараз "спостерігається спільна циркуляція багатьох різних типів патогенів". Через коронавірус, грип, риновіруси та пневмонію у всьому світі фіксують зростання респіраторних захворювань.

Для уникнення зараження та ускладнень представники ВООЗ рекомендують вакцинуватися, носити маски та провітрювати приміщення.

Нагадаємо, у КМДА порадили киянам повернутися до носіння масок у місцях скупчення людей.