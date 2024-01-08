Киянам варто повернутися до носіння масок у місцях скупчення людей – КМДА

Киянам рекомендують повернутися до маскового режиму у місцях скупчення людей.

Це має знизити ризик зараження COVID-19, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Як зазначається, протягом кількох тижнів у багатьох країнах фіксують зростання кількості респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами.

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Через це очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я закликав людей знову дотримуватися маскового режиму й соціальної дистанції.

Киянам радять дотримуватися маскового режиму у місцях скупчення людей. Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

"У Києві це питання теж актуальне. Адже щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, яких госпіталізовано, є й важкі пацієнти", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він наголосив, що в таких умовах киянам варто повернутися до маскового режиму в місцях скупчення людей.

"Йдеться в першу чергу про ваше здоров’я, яке потрібно берегти. Зокрема, при погіршенні стану і перших симптомах недуги слід обов’язково звертатись до свого сімейного лікаря та, за потреби, яку визначить лікар, вчасно проходити тестування на COVID-19", – зауважив Поворозник.

Нагадаємо, зараз територією України циркулює 17 штамів вірусу SARS-CoV-2 – різні субваріанти штаму "Омікрон".

З жовтня на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 в Україні перехворіло 1,9 мільйона людей, з них 56% – діти.

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