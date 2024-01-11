Meta видалила сторінку проєкту "Меморіал": на ній було понад 5 тисяч історій жертв російсько-української війни

Американська корпорація Meta назавжди видалила Instagram-сторінку проєкту "Меморіал", де журналісти зібрали 5440 історій українців, яких вбила Росія.

Про це повідомив координатор проєкту Євген Спірін.

"За майже два роки великої війни команда Меморіалу зібрала історії 5 440 людей, яких вбила Росія. Це історії життя тих, хто гинув під російськими ракетами, кого вбивала уламками і снарядами, хто боронив країну, хто гинув в будинках і подвалах цілими сім'ями, кого крали, катували, знищували. 5440 голосів, яких ніколи не можна забувати. Ніколи, бо забуття це і є стирання нас, як українців", – написав Євген Спірін.

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За словами координатора проєкту, Meta блокувала платформу чотири рази – і це лише у період від жовтня до грудня. Тепер відновити сторінку неможливо. Натомість усі історії можна переглянути на сайті "Меморіалу".

Фото: "Меморіал"

"У грудні компанія Meta тупо знесла все назавжди. Звісно, все зберігається і на сайті. Meta, мабуть, не хоче, щоб серед щасливого життя Instagram були крики завалених бетоном дітей. Але це не зупинить "Меморіал", – наголошує Сірін.

Відтепер проєкт має нову сторінку.

Нагадаємо, "Меморіал" – це платформа пам’яті, де зібрані історії українців, які загинули протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кожен може долучитись до проєкту, заповнивши форму з даними про загиблих.

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"