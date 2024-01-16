Вперше в Україні: хірурги "Охматдиту" провели операцію зі збільшення об'єму грудної клітки

Хірурги Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" провели операцію на грудній клітці дитини з асфіксійною торакальною дистрофією. Таке втручання в Україні виконували вперше.

Як розповіли у медзакладі, хлопчик із рідкісним синдромом, який трапляється в одного зі 130 тисяч новонароджених, надійшов до "Охматдиту" у віці 1 місяця.

Діти з цією недугою мають маленьку грудну клітку дзвіноподібної форми, яка обмежує роботу легень і заважає нормальному диханню, пояснюють в "Охматдиті".

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Перебіг хвороби дуже тяжкий, особливо якщо симптоматика розвивається у дітей до 1 року. Часто такі пацієнти помирають від дихальної недостатності та повторних пневмоній або стають залежними від апаратів штучного дихання.

Дитина з асфіксійною торакальною дистрофією. Скріншот з відео

Хірургічне лікування синдрому з’явилося у 1995 році. Це – атеральна торакальна експансія, яка дозволяє збільшити обʼєм обох половин грудної клітки. Ці операції є рідкісними й проводилися лише в декількох клініках США, Великої Британії та Італії.

Робити таке втручання маленькому пацієнту "Охматдиту" було ризиковано, адже він наймолодший із тих, чиї випадки були описані в фаховій літературі.

Хлопчику проводили операцію у два етапи: у 1,5 місяця на правому боці, а в 2,5 місяці – на лівому.

"Суть операції полягає в тому, що послідовно пересікаються шість ребер у шаховому порядку. А потім зʼєднуються спеціальними металевими конструкціями таким чином, що з довгих сегментів двох ребер робиться одне вдвічі довше ребро. Внаслідок цього збільшується обʼєм грудної клітки", – пояснив хірург Євген Руденко.

За даними медичного обстеження, обʼєм грудної клітки хлопчика вдалося збільшити. Наразі у нього загоїлися післяопераційні рани й він тренується самостійно дихати.

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