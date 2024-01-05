У Києві медики 23 години оперували дитину: їй одночасно пересадили печінку і скорегували ваду серця

У Києві в Національній дитячій спеціалізованій лікарні МОЗ "Охматдит" 9-місячній дитині провели трансплантацію печінки з одномоментною корекцією вади серця.

Операція, яку здійснили в Україні вперше, тривала майже добу, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я та НДСЛ "Охматдит".

Пацієнтка Тетянка народилася в Тернополі у лютому 2023 року. Медики діагностували в неї вроджену ваду серця, яку виявили ще в утробі матері, а також недуг, що спричиняє печінкову недостатність.

Реклама:

У 9 місяців Тетянка мала порушення розвитку, кожне з яких можна було коригувати в різний час і спосіб. Одночасне хірургічне втручання було ризиковим, утім, без операції дівчинка не мала шансів на життя.

9-місячна Тетяна з мамою Олею. Усі фото: НДСЛ "Охматдит"

"Якщо оперувати дитину з певним інтервалом у різні дні, неважливо, що перше, ми помножуємо ризики операції, які є і так. Якщо спершу прооперувати серце, то виникає ризик шлунково-кишкової кровотечі. Якщо ж печінку, то є висока ймовірність відторгнення графту", – розповів Олег Годік, хірург-трансплантолог "Охматдиту".

Як зазначають у МОЗ, після консиліуму лікарів, медики вирішили поєднати дві операції – зробити одномоментну корекцію вади серця та трансплантацію печінки від донорки, якою стала мати дівчинки, Ольга.

Дитина народилася в Тернополі у лютому 2023 з вродженою вадою серця, яку діагностували пренатально

"Операція на серці завжди потребує застосування апарату штучного кровообігу. Недоліком є те, що в післяопераційному періоді є високі ризики серцевої слабкості.

Тому ми запропонували після закінчення основного етапу операції на серці залишити центральну канюляцію як на штучний кровообіг. Це дозволяє зменшити об‘єми крововтрати й підтримувати роботу серця під час трансплантації печінки", – повідомив лікар анестезіолог-реаніматолог Андрій Висоцький.

Зазначається, що подібний варіант трансплантації печінки з одномоментною корекцією вади серця в Україні проводили вперше. Операція тривала 23 години.

Реклама:

В певний момент перед лікарями постало питання – як саме оперувати? Спочатку серце, а потім печінку, чи навпаки?

Після хірургічного втручання дитина почувається краще. За словами медиків, незабаром дівчинка разом з мамою вирушить додому.

Зараз життєрадісна дівчинка почувається набагато краще, повідомляють в дитячій лікарні

Раніше ми повідомляли, що у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу.