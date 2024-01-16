У Раді розблокували підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу – нардеп

У Верховній Раді розблокували підписання законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що постанова №7457-п, яка блокувала підписання документа, "провалена". Вочевидь, нардепи не знайшли достатньо голосів для її підтримки.
Цю постанову 22 грудня зареєстрували народні депутати з партії "Батьківщина". Вона унеможливлювала підписання ухваленого законопроєкту головою Верховної Ради та президентом. Лише її відхилення дозволило розблокувати цю можливість.
Крім того, постанова відтермінувала набрання чинності законопроєкту приблизно до липня 2024 року.
|У ВР скасували постанову, яка блокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Нагадаємо, законопроєкт про легалізацію медичного канабісу Верховна Рада ухвалила у другому читанні 21 грудня. Його підтримали 248 нардепів.
Цей законопроєкт дозволяє використання медичного канабісу у медицині, науці та промисловості.
Закон дасть змогу пацієнтам із тяжкими захворюваннями за призначенням лікаря вживати препарати на основі медичного канабісу. Зокрема, завдяки цьому має зменшитися нелегальна купівля таких ліків.
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