У Раді розблокували підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу – нардеп

У Верховній Раді розблокували підписання законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що постанова №7457-п, яка блокувала підписання документа, "провалена". Вочевидь, нардепи не знайшли достатньо голосів для її підтримки.

Цю постанову 22 грудня зареєстрували народні депутати з партії "Батьківщина". Вона унеможливлювала підписання ухваленого законопроєкту головою Верховної Ради та президентом. Лише її відхилення дозволило розблокувати цю можливість.

Реклама:

Крім того, постанова відтермінувала набрання чинності законопроєкту приблизно до липня 2024 року.

У ВР скасували постанову, яка блокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Нагадаємо, законопроєкт про легалізацію медичного канабісу Верховна Рада ухвалила у другому читанні 21 грудня. Його підтримали 248 нардепів.

Цей законопроєкт дозволяє використання медичного канабісу у медицині, науці та промисловості.

Закон дасть змогу пацієнтам із тяжкими захворюваннями за призначенням лікаря вживати препарати на основі медичного канабісу. Зокрема, завдяки цьому має зменшитися нелегальна купівля таких ліків.

Читайте також: Плани на 2024 рік у медичній сфері

Реклама: