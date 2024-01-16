У Раді розблокували підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу – нардеп

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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16 січня 2024

У Верховній Раді розблокували підписання законопроєкту №7457 про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що постанова №7457-п, яка блокувала підписання документа, "провалена". Вочевидь, нардепи не знайшли достатньо голосів для її підтримки.

Цю постанову 22 грудня зареєстрували народні депутати з партії "Батьківщина". Вона унеможливлювала підписання ухваленого законопроєкту головою Верховної Ради та президентом. Лише її відхилення дозволило розблокувати цю можливість.

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Крім того, постанова відтермінувала набрання чинності законопроєкту приблизно до липня 2024 року.

У ВР скасували постанову, яка блокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Нагадаємо, законопроєкт про легалізацію медичного канабісу Верховна Рада ухвалила у другому читанні 21 грудня. Його підтримали 248 нардепів. 

Цей законопроєкт дозволяє використання медичного канабісу у медицині, науці та промисловості. 

Закон дасть змогу пацієнтам із тяжкими захворюваннями за призначенням лікаря вживати препарати на основі медичного канабісу. Зокрема, завдяки цьому має зменшитися нелегальна купівля таких ліків. 

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