Фільтрувала кров 72 години: у США лікарі під час експерименту під’єднали свинячу печінку до тіла померлого

Американські лікарі приєднали свинячу печінку до тіла людини з мертвим мозком. Протягом 72 годин вона успішно фільтрувала кров.

Як повідомляє The Guardian, експеримент провели хірурги з Університету Пенсільванії. Вони не трансплантували печінку, а приєднали її до організму ззовні. Це дало змогу створити своєрідний "міст" для очищення крові, подібний до діалізу при нирковій недостатності.

Органи померлого не були придатними для донорства, тому його родина дозволила використати його тіло для дослідження.

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В ході експерименту лікарі використали генетично модифіковану свинячу печінку. Її під’єднали до пристрою, який зазвичай допомагає підтримувати донорську людську печінку до трансплантації. Циркуляцію крові зберігали спеціальні апарати.

У США лікарі під’єднали свинячу печінку до тіла мертвої людини. Фото: KostyaKlimenko/Depositphotos

Результатом дослідження стало фільтрування людської крові за допомогою свинячої печінки та спеціальних пристроїв протягом 72 годин. За словами хірургів, організм донора весь час залишався стабільним. На печінці також не було жодних пошкоджень.

Над розробкою апаратів для "печінкового діалізу" лікарі працюють давно. Новий експеримент є кроком до майбутніх випробувань цієї методики на пацієнтах із печінковою недостатністю.

Нагадаємо, у США помер чоловік, якому вдруге в історії медицини пересадили серце свині. Це сталося майже через шість тижнів після операції.

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