В Україні зафіксували випадки нового субваріанту "Омікрону" – "Дженні"

Протягом січня в Україні зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" – JN.1 ("Дженні").

Як повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, їх виявили у п’яти областях.

"Три випадки – на Сумщині, по два – у Волинській і Черкаській областях та по одному – у Рівненській і Запорізькій областях.

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Вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді, тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тож захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий після вакцинації імунітет знижує ризики ускладнень під час хвороби", – зазначив він.

У п’яти областях України зафіксували новий субваріант "Омікрону" – "Дженні". Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

Серед захворілих лише одна людина мала два щеплення проти COVID-19.

У більшості випадків захворювання мало середній або легкий перебіг і лише одну людину госпіталізували. Вік пацієнтів – від 27 до 73 років.

Виокремити випадки субваріанту JN.1 в Україні вдалося завдяки секвенуванню – спеціальному лабораторному дослідженню, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус і виявити мутації у його геномі.

Вперше "Дженні" виявили у США у вересні 2023 року. ВООЗ класифікувала його як субваріант "Омікрону", який "представляє інтерес" через "його швидке поширення".

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), станом на 5 січня на JN.1 припало приблизно 62% усіх випадків SARS-CoV-2.

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У ВООЗ зауважили, що ризик від "Дженні" для населення є низьким. Крім того, наявні вакцини все ще захищають від нового субваріанту.

Раніше у МОЗ повідомляли, що 12 мільйонів українців не завершили курс вакцинації проти COVID-19.