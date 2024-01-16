12 млн українців не завершили курс вакцинації проти COVID-19 – МОЗ

В Україні продовжують фіксувати випадки важкого перебігу COVID-19, зокрема з жовтня від недуги загинуло 595 українців.

Хвороба протікає у більш легкій формі у людей, які отримали повний курс щеплень, нагадує Міністерство охорони здоров'я.

"За підсумками 2023 року друге за рахунком щеплення проти COVID-19 не отримали 814 740 українців, а понад 12 мільйонів українців не отримали бустерного щеплення.

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Основою ж для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень (або двох щеплень, якщо вакцинація проведена вакциною Janssen)", – пояснили в МОЗ.

У Міністерстві зазначили, що з початку епідсезону на COVID-19 перехворіли понад 122 тисячі людей, а у лікарнях зафіксували 595 летальних випадків хвороби.

Які вакцини проти COVID-19 є в Україні

Курс з вакцинації включає:

одну дозу Janssen та бустерне щеплення;

або дві дози первинної вакцинації (CoronaVac, Comirnaty чи іншою дводозною вакциною) та бустерне щеплення.

Бустерне щеплення проводять через 5-6 місяців після первинної вакцинації. Наступні вакцинації проти COVID-19 називають додатковим бустером.

Його рекомендують робити людям із групи ризику тяжкого перебігу:

старшим за 60 років;

пацієнтам з серйозними супутніми хворобами – хронічними серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, хронічним захворюванням легень.

За даними МОЗ, в Україні є понад 2 мільйони доз вакцин. Вакцинація проти COVID-19 є безоплатною.

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Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що інкубаційний період COVID-19 суттєво зменшився. Наразі він триває лише 3-4 дні замість 10-14.

Також науковці з'ясували, що люди після хвороби на COVID-19 частіше відчувають задишку, втому, втрату пам’яті або головний біль порівняно з людьми, які ніколи не хворіли на коронавірус.