ВООЗ про "хворобу Х": Світ має підготуватися, а не панікувати

Світ повинен підготуватися до майбутніх невідомих хвороб, зокрема "хвороби Х".

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише The Guardian.

Глава ВООЗ пояснив, що ідея так званої "хвороби Х" не нова – міжнародна організація використовує його з 2018 року. Він пояснює це тим, що поряд з відомими вірусами MERS, Зіка та Ебола завжди можливий спалах ще хвороби Х.

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Першим таким потрясінням для світу став COVID-19, який цілком можна назвати першою "хворобою Х" і вона "може повторитися".

"Краще передбачити те, що може статися і підготуватися до цього. Ми не повинні зустрічати такі події непідготовленими", – наголосив Гебреєсус.

Така підготовка, за його словами, включає в себе систему раннього попередження, а також системи, які можуть масштабуватися, коли виникає нагальна потреба в більшій кількості медичних приміщень та персоналу.

Гебреєсус звернув увагу на заяви про можливу паніку серед населення, однак, на його думку, це неправильно. Водночас він додав, що ВООЗ готувалася до появи вірусу, подібного до COVID-19, ще до пандемії.

Що таке "хвороба Х"?

"Хвороба Х" – це не загадковий вірус, що вже шириться та вбиває мільйони людей, а умовна назва потенційної інфекції, яка потенційно може спричинити пандемію.

За словами голови Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, "Х" у назві означає "несподіване".

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У 2017 році ВООЗ, після спалаху віруси Ебола у західній Африці, додала "хворобу Х" до короткого списку патогенів, які вважаються пріоритетними для досліджень. З 2014 по 2016 рік це захворювання спричинило 11 тисяч смертей.

До актуального списку входять:

COVID-19;

геморагічна лихоманка Крим-Конго;

вірусна хвороба Ебола;

вірусна хвороба Марбург;

лихоманка Ласса;

близькосхідний респіраторний синдром (MERS-CoV);

важкий гострий респіраторний синдром (SARS-CoV),

лихоманка Ніпа та інші хеніпавіруси;

лихоманка Рифт-Веллі;

лихоманка Зіка;

і "хвороба Х".

На відміну від інших хвороб у списку, "хвороба Х" не є існуючим патогеном – це медична метафора.