У Львові створять університетську лікарню на базі залізничної – МОЗ

У Львові створять університетську лікарню на базі клінічної лікарні Львівської залізниці. Майно медзакладу передали до сфери управління Міністерства охорони здоров’я.

Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомило міністерство.

"Університетська лікарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького буде спроможною забезпечити високий рівень практичної підготовки студентів та інтернів, удосконалення навичок у лікарів, медичних сестер й інших фахівців...

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Університетська лікарня стане платформою для впровадження сучасних технологій діагностики і лікування та залучення найкращих, в тому числі вузькоспеціалізованих фахівців", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Фото: Львівська ОВА

Планується, що університетська лікарня отримуватиме фінансування за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій.

"Створення потужних університетських лікарень – ключовий крок до поточної та повоєнної відбудови, покращення якості медичної освіти та медичної допомоги в Україні", – кажуть у МОЗ.

Відомство стверджує, що мережа таких закладів сприятиме залученню інвестицій у розвиток медичної інфраструктури, підвищенню престижності праці медиків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні створять мережу реабілітаційних центрів для військових від Міноборони.

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