Африканські мурахи можуть виділяти антибіотики для лікування інфікованих ран – дослідження

Вчені з'ясували, що африканські мурахи Матабеле можуть виділяти антибіотики і використовувати їх для лікування своїх поранених одноплемінників.

Це відкриття може бути корисним для лікування людей, йдеться у дослідженні міжнародної групи вчених, опублікованому у журналі Nature Communications.

Мурахи Матабеле ведуть небезпечний спосіб життя: кілька разів на день вони нападають на термітів, вбивають їх і викрадають до своїх гнізд, де й з'їдають. Під час таких набігів є багато жертв не тільки серед термітів – до 22% мурах втрачають одну або кілька ніг, пише Derstandard.

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У дослідженні, яке раніше провели у Лозаннському університеті, вчені зазначають, що мурахи знайшли спосіб впоратися з підвищеним ризиком травм – поранені особини "кличуть" інших на допомогу, змінюючи запах свого тіла. Це приваблює сусідів по гнізду і ті беруться лікувати пораненого.

ФОТО: Лозаннський університет

Для цього вони використовують коктейль із антибіотиків, який виділяють спеціальною залозою. Така допомога дозволяє знизити смертність серед травмованих мурах більш ніж на 90%. Більше того, менш ніж через 24 години після травми вони здатні знову брати участь у набігах.

Спеціальна залоза мурах містить понад 100 білків і органічних сполук, які перешкоджають розвитку бактерій на рані і в організмі травмованих. Для нанесення "ліків" мурахи використовують так звані пальпи, розташовані між їхніми щелепними щипцями, пояснив професор Лоран Келлер.

За його словами, подальше дослідження мурах може бути корисним для пошуку нових способів боротьби з інфекціями у людей.

"У поранених мурахах розмножуються бактерії Pseudomonas – це патогени, які часто "колонізують" легені хворих людей. У міру того, як резистентність до звичайних антибіотиків стає все більш поширеною, відкриття речовин, ефективних проти цих патогенів, може дати нам нові терапевтичні можливості", – переконує дослідник.