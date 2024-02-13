Випереджають хворобу на 15 років: вчені виявили білки крові, які можуть попередити про розвиток деменції

Вчені виявили чотири білки, за якими можна передбачити розвиток деменції майже за 15 років до встановлення діагнозу.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature Aging.

У поєднанні з традиційними факторами ризику (вік, стать, освіта та генетична схильність), білкові профілі дозволили передбачити деменцію з точністю до 90% майже за 15 років до того, як людям ставили офіційний діагноз.

Для дослідження китайські науковці використали зразки крові понад 52 тисяч здорових дорослих британців із бази UK Biobank. Їх зібрали й заморозили в період між 2006 і 2010 роками. Понад 1,4 тисячі з усіх учасників захворіли на деменцію.

Дослідники виявили чотири білки, які можуть вказувати на розвиток деменції. Фото: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images

За допомогою штучного інтелекту дослідники шукали зв'язок між майже 1,5 тисячами білків крові та розвитком деменції у майбутньому. Вони виявили чотири білки, які були присутні в незвичних кількостях у тих людей, які захворіли у старшому віці. Йдеться про Gfap, Nefl, Gdf15 і Ltbp2.

Запалення в мозку може спровокувати клітини астроцити до надмірного вироблення Gfap – біомаркера хвороби Альцгеймера. Інший білок крові, Nefl, пов'язаний із пошкодженням нервових волокон. Водночас вищий за норму рівень Gdf15 може виникати після пошкодження кровоносних судин мозку.

Вчені виявили, що підвищення рівнів Gfap і Ltbp2 є високоспецифічним для деменції. Причому зміни відбуваються щонайменше за 10 років до того, як людям ставлять офіційний діагноз.

Наразі дослідники ведуть переговори з різними компаніями щодо розробки тесту на основі отриманих даних. Однак для остаточної оцінки його ефективності необхідні подальші дослідження.

Загалом у світі з деменцією живуть понад 55 мільйонів людей. Науковці очікують, що до 2030 року ця цифра сягне 78 мільйонів.

Близько 70% усіх випадків деменції спричинені хворобою Альцгеймера. Причиною ще 20% випадків є судинна деменція, яка виникає через ураження кровоносних судин.

Нагадаємо, вчені встановили, що гра на музичному інструменті може відстрочити розвиток деменції або взагалі запобігти її появі.