Люди з ампутацією знову зможуть відчувати тепло: вчені розробили новий підхід до протезування

Вчені розробили нову технологію протезування – MyoHand VariPlus, яка дозволяє людям, що втратили кінцівки, розпізнавати температуру і навіть дотики. Зокрема, науковці інтегрували у вже існуючий протез спеціальний датчик тепла.

Команда дослідників зазначає, що створила його для того, щоб люди після ампутації змогли знову пізнати весь спектр тактильних відчуттів, доступний для людських кінцівок, пише A Cell Press Journal.

Як повідомляють у журналі, відчуття температури стало доступним завдяки MiniTouch – датчику, який розмістили на кінчику вказівного пальця.

Його поєднали з термодом (термодинамічним приладом) і тілом людини. Якщо датчик фіксує зміну температури, інформація про це передається до центральної нервової системи.

"До цього часу тепловим відчуттям не приділяли належної уваги в подібних дослідженнях, хоча існує багато доказів їхньої важливості в повсякденні.

Ми вважаємо, що люди з ампутованими кінцівками могли б отримати користь від відновлення температурних відчуттів, які виходять далеко за рамки визначення холодних і теплих предметів", – зазначив Джонатан Мухайм, аспірант Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) і один з провідних авторів дослідження.

Першим власником протезу з таким приладом став 57-річний італієць Фабріціо, який 37 років тому втратив руку (прізвище не розголошують з міркувань конфіденційності). Понад рік він брав участь в лабораторних дослідженнях нового пристрою і виконував різні сенсомоторні завдання.

Наприклад, в одному з експериментів він успішно розрізнив воду за температурою, що була в межах від 20 до 40°C. Її помістили у візуально однакові пляшки – без етикеток і написів.

Крім того, Фабріціо сортував металеві кубики різної температури, а також йому потрібно було відрізнити людську руку від протезу із зав’язаними очима.

Розробники кажуть, що їхньою основною метою було зробити життя людей з ампутованими кінцівками приємнішим та "допомогти їм сприймати світ більш природньо". Його основна перевага – це те, що люди знову матимуть можливість тілесного контакту з іншою людиною.

"Одного разу Фабріціо випадково доторкнувся до руки одного з лаборантів і вигукнув: "Ого, це ж людина". Тож круто те, що ти можеш відчути, що торкаєшся іншої людини", – каже один з винахідників.

Наступним кроком анонсували створення такого протезу для домашнього використання з можливістю розпізнавання температури з різних точок фантомної кінцівки. Наприклад, якщо люди зможуть розрізняти теплові та тактильні відчуття на пальцях, це допоможе їм взяти гарячий напій, тоді як відчуття на тильній стороні долоні може покращити відчуття людського зв'язку, даючи змогу відчувати дотик іншої людини.

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