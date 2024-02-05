Легкий COVID-19 підвищує ймовірність безсоння у людей з тривогою або депресією – вчені

Безсоння є поширеним симптомом під час COVID-19 та у період відновлення.

Група вчених під керівництвом доктора Гуонга Т.Х. Гоанга з Університету Фенікаа у В'єтнамі виявила, що легкий перебіг інфекції також може впливати на якість сну. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у науковому журналі Frontiers in Public Health, пише MedicalXpress.

Вчені використали медичні дані пацієнтів В'єтнаму. Вони проаналізували записи 1056 людей від 18 років, у яких був діагностований COVID-19. Вони відфільтрували тих, кого не госпіталізували протягом останніх 6 місяців.

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Науковці розіслали цим людям опитування, в якому пацієнти мали зазначити вік, стать і хронічні захворювання, а також про тривалість і тяжкість інфекції COVID-19. Респонденти також мали визначити симптоми тривоги, стресу та депресії.

Щоб дослідити рівень безсоння, пацієнтів попросили порівняти, як довго та наскільки добре вони спали, чи легко було заснути за останні два тижні порівняно з тим, що було до зараження COVID-19.

76,1% учасників повідомили, що відчували безсоння, 22,8% цих людей повідомили про важке безсоння.

Третина респондентів зазначили, що їм було важче засинати, вони спали гірше та спали менше часу.

Вчені не помітили прямої залежності між важкістю хвороби і тяжкістю безсоння. Хоча пацієнти з безсимптомним COVID-19 мали нижчий індекс безсоння, різниця не була статистично значущою.

Найвищі показники щодо безсоння були у двох групах – у людей з хронічними захворюваннями та пацієнтів з симптомами депресії або тривоги.

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Однак депресія, тривога або хронічні хвороби не є повністю незалежними одна від одної, адже безсоння може погіршити психічне та фізичне здоров’я.

Вчені відзначили, що рівень безсоння, про який повідомляють пацієнти з легшим перебігом COVID-19, вищий навіть ніж у госпіталізованих пацієнтів з цією інфекцією.

Тому науковці наголосили, що варто підходити до проблеми комплексно, враховуючи усі фактори, що спричиняють безсоння.

Нагадаємо, вчені нещодавно встановили, що інкубаційний період COVID-19 скоротився втричі: тепер замість 10-14 днів вірус починає "діяти" вже через 3-4 доби.

Науковці також працюють над тим, щоб зменшити симптоми тривалого COVID-19. Наприкінці 2023 року вони розробили спеціальну вакцину, яка має в цьому допомогти.