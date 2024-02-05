Легкий COVID-19 підвищує ймовірність безсоння у людей з тривогою або депресією – вчені

Безсоння є поширеним симптомом під час COVID-19 та у період відновлення.
Група вчених під керівництвом доктора Гуонга Т.Х. Гоанга з Університету Фенікаа у В'єтнамі виявила, що легкий перебіг інфекції також може впливати на якість сну. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у науковому журналі Frontiers in Public Health, пише MedicalXpress.
Вчені використали медичні дані пацієнтів В'єтнаму. Вони проаналізували записи 1056 людей від 18 років, у яких був діагностований COVID-19. Вони відфільтрували тих, кого не госпіталізували протягом останніх 6 місяців.
Науковці розіслали цим людям опитування, в якому пацієнти мали зазначити вік, стать і хронічні захворювання, а також про тривалість і тяжкість інфекції COVID-19. Респонденти також мали визначити симптоми тривоги, стресу та депресії.
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Щоб дослідити рівень безсоння, пацієнтів попросили порівняти, як довго та наскільки добре вони спали, чи легко було заснути за останні два тижні порівняно з тим, що було до зараження COVID-19.
76,1% учасників повідомили, що відчували безсоння, 22,8% цих людей повідомили про важке безсоння.
Третина респондентів зазначили, що їм було важче засинати, вони спали гірше та спали менше часу.
Вчені не помітили прямої залежності між важкістю хвороби і тяжкістю безсоння. Хоча пацієнти з безсимптомним COVID-19 мали нижчий індекс безсоння, різниця не була статистично значущою.
Найвищі показники щодо безсоння були у двох групах – у людей з хронічними захворюваннями та пацієнтів з симптомами депресії або тривоги.
Однак депресія, тривога або хронічні хвороби не є повністю незалежними одна від одної, адже безсоння може погіршити психічне та фізичне здоров’я.
Вчені відзначили, що рівень безсоння, про який повідомляють пацієнти з легшим перебігом COVID-19, вищий навіть ніж у госпіталізованих пацієнтів з цією інфекцією.
Тому науковці наголосили, що варто підходити до проблеми комплексно, враховуючи усі фактори, що спричиняють безсоння.
Нагадаємо, вчені нещодавно встановили, що інкубаційний період COVID-19 скоротився втричі: тепер замість 10-14 днів вірус починає "діяти" вже через 3-4 доби.
Науковці також працюють над тим, щоб зменшити симптоми тривалого COVID-19. Наприкінці 2023 року вони розробили спеціальну вакцину, яка має в цьому допомогти.
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