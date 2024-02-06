Віруси, які живуть у кишківнику, можуть допомогти врегулювати стрес – дослідження

Вчені довели, що мозок і кишківник можуть взаємодіяти, і це впливатиме на поведінку людини.

Такі висновки руйнують стереотип про те, що всі віруси є шкідливими для людини, пише The Guardian.

Результати дослідження, опубліковані у науковому журналі Nature Microbiology, свідчать, що існує підгрупа вірусів, які живуть у людському кишківнику і можуть відігравати вирішальну роль у регулюванні стресу.

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Це доводить, що зв’язок між кишківником та головним мозком існує і він може мати вплив на людську поведінку. Таке дослідження допоможе вченим розробити нові методи лікування стресових станів, спрямованих на величезну спільноту вірусів, що живуть всередині людей.

Провівши попередні дослідження, науковці припускали, що склад мікробів, які живуть у кишківнику, змінюється у відповідь на стрес. Вони здебільшого були зосереджені на бактеріях, а не на "віромі" (сукупність РНК і ДНК, які формують групу вірусів, що асоціюються з певною екосистемою).

"Майже не вивчено те, як вірус взаємодіє з бактеріями і як вони впливають на стан здоров'я та хвороби, пов'язані зі стресом. Наше дослідження відкриває потенціал для цілеспрямованого впливу на вірус для лікування та зменшення наслідків стресу", – розповів доктор Натаніель Рітц з дослідницького центру APC Microbiome Ireland в Університетському коледжі Корка.

Команда вчених зосередилася на вивченні бактеріофагів (віруси, які інфікують бактерії). Вони досліджували, що відбувалося з цими вірусами, коли миші, у яких вони мешкали, переживали хронічний соціальний стрес, наприклад, перебували на самоті.

Науковці виявили, що вплив стресу призвів до змін у складі вірусів і бактерій у кишківнику тварин.

Потім вони зібрали віруси з екскрементів тварин, які не відчували стресу, і коли миші зазнавали хронічного соціального стресу, пересаджували деякі з них назад. Учені виявили, що ці трансплантати знизили рівень гормонів стресу і змінили стан мишей, який був близьким до депресії і тривожності.

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Це дослідження є одним з перших доказів того, що кишкові віруси беруть участь у реагуванні на стрес, і маніпуляції з ними можуть мати терапевтичні переваги. Це питання необхідно досліджувати й надалі, щоб з’ясувати, чи трансплантація вірусів може бути корисною для людей, кажуть вчені.

"Враховуючи те, що склад вірусів у різних людей відрізняється, у майбутньому це може дати поштовх застосуванню персоналізованих медичних підходів до лікування розладів, пов'язаних зі стресом.

Безперечно, ми повинні визнати, що не всі віруси є поганими, і вони можуть відігравати важливу роль у стримуванні шкідливих бактерій у нашому кишківнику, особливо під час стресу", – зауважив Джон Краян, професор із дослідницького центру APC Microbiome.

Нагадаємо, стрес через фінанси більш згубно впливає на здоров’я, ніж горе.