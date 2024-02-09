У Лондоні дилери продають школярам вейпи з наркотиками, ті втрачають свідомість – поліція

У Лондоні підлітки втрачають свідомість у школах після використання вейпів.

Правоохоронці, отримавши повідомлення про погіршення самопочуття учнів після куріння цих пристроїв, конфіскували і відправили вейпи на перевірку. Їх досліджували на вміст спайсу – наркотику, який викликає сильну залежність та може призвести до "стану зомбі", пише The Telegraph.

Також виявили, що вейпи містять психоактивний препарат, який є в канабісі.

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В ході розслідування поліція дійшла висновку, що деякі багаторазові вейпи наповнюють наркотиками дилери, а потім продають їх молодим людям через соціальні мережі.

"Молоді люди, які збираються придбати ці заборонені пристрої, навіть не підозрюють, що в них входить і яку потенційну небезпеку вони можуть спричинити", – кажуть у поліції.

За словами сержантки Сари Тайнан, в деяких випадках одна доза спайсу може бути смертельною.

"Вдихання спайсу є надзвичайно небезпечним для молодих людей і може призвести до проблем зі здоров’ям, як-от утруднене дихання, біль у грудях, посилене серцебиття, судоми, надзвичайна тривога, параноя, суїцидальні думки, психоз, блювота, діарея та гостре ураження нирок. У деяких випадках одна доза може вбити", – наголосила вона.

Опитування 4 тисяч вчителів, проведене профспілкою освітян NASUWТ, показало, що 85% з них вважають, що вживання сигарет є проблемою в школах.

Більше половини освітян повідомили, що деякі учні залишають уроки, щоб покурити, а третина сказала, що деяким школярам важко зосередитися на навчанні через вплив нікотину.

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Глін Поттс, директор католицького коледжу Сент-Джон Генрі Ньюман сказав, що ризик вживання електронних сигарет "надзвичайно високий" і закликав батьків бути пильними.

"Молоді люди купують те, що, на їхню думку, містить CBD олію – те, що, на їхню думку, є, цитую, "є натуральним", але ризики надзвичайно високі", – додав він.

Джефф Бартон, генеральний секретар Асоціації керівників шкіл і коледжів, сказав:

"Це досить погано, що вейпи взагалі продаються дітям, але страшно дізнатися, що вони модифікуються злочинцями за допомогою заборонених наркотиків. Ми засуджуємо тих, хто відповідальний за цю небезпечну практику".

Минулого місяця прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про плани заборонити одноразові вейпи. Відомо, що заборона може набути чинності вже цього року або щонайпізніше – на початку наступного.

Дорожчі багаторазові електронні сигарети будуть легально доступні, але їх продаватимуть виключно у спеціальних магазинах.