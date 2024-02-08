Вчені дослідили, коли краще кинути палити і як це впливає на розвиток раку

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 лютого 2024

Ризик розвитку раку знижується вдвічі щонайменше через 15 років після відмови від куріння. Щоб запобігти ризику розвитку захворювання, краще кинути палити в молодому віці. 

Такого висновку дійшли науковці з Національного онкологічного центру в Південній Кореї у дослідженні, опублікованому в журналі Jama Network Open, пише The Guardian. 

Вчені проаналізували медичні дані майже 3 мільйонів корейців, кожен з яких регулярно робив обстеження організму упродовж 2002-2019 років. З них майже 200 тисячам пацієнтів діагностували рак.

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Науковці з’ясували, що у курці, які кинули шкідливу звичку у віці до 50 років, ризик розвитку раку легенів знизився на 57% у порівнянні з тими, хто продовжував палити. Водночас у пацієнтів, які кинули палити у віці понад 50 років, ризик розвитку раку легенів знизився на 40%.

Фото: Jenny Kane/AP

Також вчені виявили ризики розвитку ураження певних органів. Так, в екскурців ризик розвитку раку легенів знизився на 42% через понад 13,5 року після відмови від сигарет. 

А ризики ураження онкологією печінки, товстої кишки й шлунка у них знизилися на 27%, 20% та 14% відповідно, порівняно з тими, хто продовжував палити. 

"Дослідження підтверджує два важливі моменти. По-перше, може знадобитися багато років для того, щоб ризик розвитку раку зменшився. По-друге, для запобігання хвороби краще кинути палити в молодому віці", – зазначив професор психології здоров'я в Університетському коледжі Лондона Роберт Вест. 

Курцям, які планують кинути палити, автор дослідження Джин-Кюнга О не радить застосовувати метод "з чистого аркуша", а натомість відмовлятися від звички поступово. Краще це робити під наглядом спеціалістів, додав науковець. 

Раніше ми повідомляли, що  до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте на 77%.

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