Неприємно пахнуть ноги? Поради, як позбутися "ароматів"

Час від часу люди можуть відчувати неприємний запах ніг, і це нормально.

Та в деяких випадках він заважає повноцінному життю.

У людини навіть може виникнути панічний страх знімати взуття.

У медицині сморід від ніг має назву "бромодоз", пишуть у Medical News Today.

ВІДЕО ДНЯ

Фото: Valeria Boltneva/Pexels

За даними Інституту профілактичного здоров’я ніг, приблизно 16% американців віком від 21 року скаржаться на це явище.

По Україні такої статистики наразі немає.

Однак хороша новина полягає в тому, що є багато методів лікування, які зменшують частоту такого стану.

Щоб зменшити інтенсивність неприємного запаху від ніг, ви можете носити спеціальне взуття, дотримуватись належної гігієни ніг та, якщо необхідно, проконсультуватися з лікарем.

Деякі з заходів для подолання бромодозу варто вжити самостійно.

Носіть шкарпетки

Лікарі рекомендують не носити закрите взуття без шкарпеток, щоб впоратися з неприємним запахом ніг і зменшити пітливість ніг.

Шкарпетки, особливо з матеріалів, що добре пропускають вологу, можуть вбирати піт і нейтралізувати запах.

Їх також можна легко змінити і зменшити запахи, які можуть залишатися у взутті людини.

Оберіть правильне взуття

Взуття, яке добре пропускає повітря, може допомогти зменшити потовиділення та вологість.

Можна пошукати взуття з отворами, які забезпечують повітропроникність.

А взуття з пластику, як-от гумові чоботи, майже гарантовано сприятиме появі неприємного запаху ніг.

Змінюйте взуття та шкарпетки

Фото: Pixabay/Pexels

Необхідно дати взуттю повністю висохнути, перш ніж носити повторно, щоб зменшити запах.

Можна носити одну пару в один день, а наступного дня – змінювати її на іншу.

Також вдалим рішенням буде додаткова пара шкарпеток під рукою, щоб переодягнутися протягом дня.

Міняйте устілки

Можна купити антибактеріальні устілки або ті, що зменшують запах.

Інший варіант – придбати антибактеріальний або дезінфікуючий спрей.

Однак цей метод зазвичай не настільки ефективний, як повне висихання устілок у взутті.

Доглядайте за шкірою ніг

Корисно використовувати скраб або пемзу (спеціальну жорстку губку для стоп, яка може бути з натурального або штучного каменя), щоб видалити мертві клітини шкіри, якими люблять харчуватися бактерії.

Людям, які страждають від пітливості ніг, слід використовувати пемзу 2-3 рази на тиждень, щоб уникнути накопичення бактерій.

Не забувайте щодня мити ноги, приділяючи особливу увагу ділянкам між пальцями.

Фото: Arina Krasnikova/Pexels

Деякі лікарі, зокрема експерти Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, рекомендують використовувати антибактеріальне мило.

Однак є дані про шкоду такого засобу: антибактеріальне мило містить триклозан, який змінює регуляцію гормонів у тварин.

Також за даними Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), цей засіб може формувати стійкість до антибіотиків.

Замочіть ноги в солоній воді

Замочування ніг може бути корисним як частина процедури пілінгу або саме по собі.

Потрібно приготувати миску або ванну з теплою водою і розчинити в ній ½ склянки ангісної солі. Замочіть ноги на 10-20 хвилин, а потім ретельно витріть їх.

Використовуйте антиперспірант для ніг

Ще один засіб, який може допомогти – спеціальний антиперспірант для ніг. Незважаючи на те, що антиперспірант традиційно використовується для пахв, він також може зменшити частоту надмірного потовиділення на ногах.

Іонофорез

Одним з варіантів лікування людини з проблемним запахом ніг є процедура, яка називається іонофорез.

Цей підхід передбачає подачу слабкого електричного струму до необхідної ділянки тіла, коли та перебуває у воді, протягом 15-40 хвилин, залежно від пристрою.

Така процедура є ефективною у боротьбі з гіпергідрозом, наголошують у Healthline.

Однак спершу треба проконсультуватися з лікарем і краще не використовувати апарат для іонофорезу самостійно.

Ботокс

Інший варіант – це ін'єкція ботулотоксину або ботокса у проблемну зону.

Такою процедурою успішно лікують гіпергідроз, однак ефект зазвичай тримається 3-4 місяці, і людині може знадобитися подальше лікування.

Водночас такі ін’єкції мають протипоказання, тому необхідно консультуватися з лікарями і робити процедуру у медичних фахівців.

Коли потрібно звертатися до лікаря?

Фото: Min An/Pexels

Якщо у вас раптово з’явився неприємний запах ніг, варто оглянути кінцівки на наявність ознак виразок або порізів.

Можна поставити дзеркало на підлогу і оглянути нижню частину ніг, щоб переконатися, що шкіра не пошкоджена і не заражена.

Якщо ви помітили рани на ногах – візит до лікаря необхідний.

Особливо це стосується людей з цукровим діабетом, оскільки у них можуть виникнути ускладнення.

Почервоніння, червоні смуги та набряк можуть сигналізувати про інфекцію.

Якщо у людини немає ушкоджень шкіри чи грибку, вищезгадані "домашні" методи можуть знизити рівень неприємного запаху ніг.

Однак ви не має страждати або відчувати сором через неприємні аромати.

Щоб вирішити цю проблему швидше та ефективніше, краще звернутися до лікарів!

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.