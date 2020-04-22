Лікарі вважають, що виявили новий симптом COVID-19: коронавірусні ноги

Оновлено 30.10.2020

COVID-19 – захворювання, яке не припиняє нас дивувати.

Не встигли ми звикнути до того, що ознакою коронавірусної інфекції може бути втрата смаку та нюху, як лікарі почали помічати інший дивний симптом.

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Колегія подологів Іспанії відкрила реєстр випадків дивного висипу на стопах, який може бути пов'язаний з COVID-19.

Переважно такий висип помічали у дітей та підлітків, але також випадки зафіксували й у дорослих.

Найдивніше те, що висип найбільше нагадує такий стан як озноблення – безмікробне запалення шкіри, викликане охолодженням.

Вчені Массачусетської лікарні вважають, що "коронавірусні ноги" ймовірно є ознакою довготривалого перебігу хвороби.

Науковці вивчали дані близько 1000 випадків інфікування у пацієнтів з 39 країн, пише Forbes.

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Деякі пацієнти з COVID-19 страждали на довгострокові проблеми зі шкірою, серед них: висип, кропив'янка, а також "коронавірусні ноги".

Були випадки, коли пацієнти скаржилися на проблеми зі шкірою до п'яти місяців. Але в середньому вони відчували такі симптоми протягом 12 днів.

Це також підтверджує дані про те, що деякі пацієнти можуть хворіти на "довготривалий ковід" (Long COVID).

Раніше ці прояви помічали не лише лікарі в Іспанії.

Дитячий ревматолог Дон Вахезі написала у своєму твітетрі:

"Будь ласка, будьте уважні до шкірних проявів COVID-19. Фіолетово-червоні пухирці (папули) на пальцях та пальцях ніг, які нагадують ознаки обмороження.

Інших симптомів може не бути.

Спостерігається у молодих пацієнтів", – пише вона.

Please be aware there are skin signs of covid. Purple red papules on the fingers and toes. Looks like chilblains/ pernio. May have no other covid symptoms. Seen in young people.

Images of pernio like changes of Covid-19 from Italy @TamarPedsRheum @NataliaVasCan @IreneBlancoMD pic.twitter.com/5jKp04Yykq — Dawn Wahezi (@DWahezi) April 11, 2020

Те саме спостерігають і дерматологи:

"У нас тут міні-епідемія серед дитячих дерматологів з цими коронавірусними пальцями", – каже виданню Yahoo представниця департаменту дерматології Північно-Західного університету США Емі Паллер.

Професорка дерматології Гарвардської медичної школи Дженіфер Хуанг каже, що теж зустрічалась з таким явищем.

"Зазвичай таке буває, коли хтось гуляє на вулиці без рукавичок та шкарпеток, а потім має такі болісні пухирці. Але цікаво, що ми бачимо більше таких випадків протягом останніх двох тижнів.

Тут в Бостоні зараз все ще холодно, але вже квітень, а ми бачимо все більше випадків".

Підтверджує це й італійський дерматолог Андреа Локателлі.

"Ми поки не знаємо, скільки таких випадків, але вони фіксуються в різних частинах країни", – каже він виданню La Reppubblica.

Перший випадок такого висипу зафіксували в Італії у дитини, яка потім отримала позитивний тест на COVID-19.

Також шкірні прояви були зафіксовані італійським дерматологом Себастьяном Рікалькаті ще 26 березня.

Спостереження опубліковані в Європейському журналі дерматології та венерології.

Тоді лікар проаналізував стан 88 пацієнтів.

14 мали висип, який нагадував еритему (червоні плями);

3 мали висипи схожий на кропив'янку;

1 пацієнт мав висип схожий на вітряну віспу.

Як правило у цих пацієнтів висип проходив самостійно і ніяк не був пов'язаний з важкістю протікання захворювання.

Але варто розуміти, що висип в принципі характерний прояв для вірусних інфекцій.

Чи варто вищезгадані пухирці вважати симптомом COVID-19 – поки достеменно невідомо.

Наразі, це не більше, ніж гіпотези.

Проте лікарі закликають звертати увагу на шкірні прояви під час огляду пацієнта.

Реєстр схожих випадків також почала вести й Американська академія дерматології.

Поки що реєстр отримав приблизно 100 звітів щодо стану здоров'я, й у половини таких звітів пацієнти зазначали про пухирці на ногах.

Іноді це був єдиний симптом.

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