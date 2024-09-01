25 продуктів, які допоможуть відчути себе більш енергійним

Втома та втрата сил протягом дня можуть напряму залежати від раціону.

Тип і кількість їжі відіграють важливу роль у визначенні рівня енергії протягом дня.

Деякі продукти містять поживні речовини, які можуть допомогти підвищити енергійність, а також підтримувати пильність і концентрацію, пишуть у Healthline.

Ось список з 25 продуктів, які допоможуть вам відчути прилив сил.

ВІДЕО ДНЯ

Банани

Вони є джерелом складних вуглеводів, калію і вітаміну B6, які можуть допомогти підвищити рівень енергії.

Жирна риба

Жирна риба, така як лосось і тунець містить багато білка, жирних кислот і вітамінів групи B, що робить її корисним продуктом для включення в раціон.

Порція лосося або тунця забезпечує рекомендовану денну кількість жирних кислот омега-3 і вітаміну B12.

Коричневий рис

У порівнянні з білим рисом він менш оброблений і зберігає більше поживної цінності у вигляді клітковини, вітамінів і мінералів.

50 грамів коричневого рису містить 2 грами клітковини і забезпечує більшу частину рекомендованої добової норми марганцю, мінералу, який допомагає ферменту розщеплювати вуглеводи і білки для вироблення енергії.

Крім того, завдяки вмісту клітковини коричневий рис має низький глікемічний індекс.

Отже, він може допомогти регулювати рівень цукру в крові і підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня.

Батат

Солодка картопля є дуже поживною, містить багато складних вуглеводів, клітковини, марганцю і вітаміну А.

Завдяки клітковині солодкої картоплі і складного змісту вуглеводів, тіло повільно їх перетравлює, що забезпечує довготривалий запас енергії.

Кава

Напій забезпечує вироблення адреналіну – гормону, що стимулює тіло і мозок.

Незважаючи на те, що кава містить тільки дві калорії на чашку, його дія може змусити почувати себе пильним і зосередженим.

Не рекомендується вживати більше 400 мг кофеїну або близько 4 чашок кави в день.

Яйця

Вони багаті білком, який може стати джерелом енергії.

Крім того, лейцин є найбільш поширеною амінокислотою в яйцях.

Він може допомогти клітинам засвоювати більше цукру в крові, стимулювати вироблення енергії в і збільшувати розщеплення жиру для виробництва енергії.

Крім того, яйця багаті вітаміном В. Ці вітаміни допомагають ферментам виконувати свою роль в процесі розщеплення їжі на енергію.

Яблука

Також містять багато вуглеводів і клітковини.

Завдяки багатому вмісту натурального цукру і клітковини, яблука можуть забезпечувати повільне і тривале вивільнення енергії.

Рекомендується їсти яблука разом із шкіркою, бо в ній також міститься клітковина.

Фото Nadianb/Depositphotos

Вода

Вода є необхідною для життя та бере участь в багатьох клітинних функціях, зокрема виробництво енергії.

Недостатня кількість води може призвести до зневоднення, яке може уповільнити функції організму, в результаті чого ви відчуєте млявість і втому.

Чорний шоколад

Він містить більше какао, ніж десертний або молочний шоколад.

Антиоксиданти в какао мають багато переваг для здоров'я, наприклад, збільшують кровотік по всьому тілу.

Цей ефект сприяє припливу кисню до мозку і м'язів, що покращує їх функцію.

Крім того, збільшення кровотоку, викликане антиоксидантами в какао, може допомогти знизити розумову втому і поліпшити настрій.

Ягоди годжі

Вони багаті антиоксидантами, вітамінами і мінералами, а також є хорошим джерелом клітковини.

Порція в 28 грам містить 2 грами клітковини. Це може допомогти сповільнити вивільнення енергії.

Ягоди годжі можна додавати в йогурт, смузі, випічку і соуси.

Кіноа

Це насіння, яке популярно завдяки високому вмісту білка, вуглеводів і харчових волокон, а також безлічі вітамінів і мінералів.

Незважаючи на те, що цей суперпродукт багатий вуглеводами, у нього низький глікемічний індекс, що вказує на те, що його вуглеводи засвоюються повільно і можуть забезпечувати тривале вивільнення енергії.

Вівсянка

Це цільнозернові пластівці, які надовго забезпечать вам енергію.

Вони містить бета-глюкан, який при змішуванні з водою утворює густий гель.

Присутність цього гелю в травній системі затримує спорожнення шлунка і всмоктування глюкози в кров.

Крім того, овес багатий вітамінами і мінералами, які допомагають процесу виробництва енергії.

До них відносяться вітаміни групи В, залізо і марганець.

Йогурт

Вуглеводи в йогурті в основному представлені у вигляді простих цукрів, таких як лактоза і галактоза.

Крім того, йогурт багатий білком, який допомагає уповільнити переварювання вуглеводів.

Хумус

Різні інгредієнти, зокрема, нут, лимон, паста кунжуту роблять хумус хорошим джерелом енергії.

Нут в хумусі містить багато складних вуглеводів і клітковини, які тіло може використовувати для отримання стабільної енергії.

Крім того, паста з насіння кунжуту і масло містять корисні жири.

Сочевиця

Містить багато білка, а також, які й інші бобові, багата вуглеводами і клітковиною.

Крім того, сочевиця може підвищити рівень енергії, поповнюючи запаси фолієвої кислоти, марганцю, цинку і заліза.

Ці поживні речовини допомагають у виробництві клітинної енергії та розщепленні поживних речовин для вивільнення енергії.

Авокадо

Завдяки своїй значній користі для здоров'я авокадо вважається суперпродуктом.

Наприклад, авокадо багате корисними жирами, вітамінами групи В і клітковиною.

Крім того, клітковина авокадо становить 80% вуглеводів, що допомагає підтримувати стабільний рівень енергії.

Апельсини

Апельсини славляться високим вмістом вітаміну С.

Крім того, апельсини містять антиоксидантні сполуки, які можуть захистити від окислювального стресу, який може викликати почуття втоми.

Полуниця

Ягода може містити вуглеводи, клітковину і цукор, що підвищують рівень енергії.

Антиоксиданти в полуниці не тільки допомагають боротися із запаленням, а й з втомою.

Насіння

Насіння чіа, льону і гарбуза, також можуть підвищити ваш рівень енергії.

Ці насіння зазвичай багаті жирними кислотами омега-3 рослинного походження.

Крім того, є хорошим джерелом клітковини і білка.

Квасоля

Квасоля багата поживними речовинами і є джерелом природної енергії.

Незважаючи на те, що існують сотні видів бобів, їх поживні склади дуже схожі.

Вони є багатим джерелом вуглеводів, клітковини і білка.

Боби перетравлюються повільно, що допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові і дає вам стабільну енергію.

Чорна квасоля і чорноокий горох містять багато фолієвої кислоти, заліза і магнію, які беруть участь у виробництві енергії.

Зелений чай

Як і в каві, зелений чай містить кофеїн, який підвищує рівень енергії.

Однак зелений чай пом'якшує ефект кофеїну, такі як занепокоєння і тремтіння, і дає більш плавний приплив енергії.

Крім того, зелений чай може бути хорошим підсилювачем енергії при фізичній активності, оскільки він знижує стомлюваність за рахунок збільшення розщеплення жиру і вивільнення гормону норадреналіну.

Горіхи

Хороший варіант для швидкого перекусу, який містить багато поживних речовин.

Більшість горіхів, включаючи мигдаль, волоські горіхи і кеш'ю, відомі великою кількістю білків, вуглеводів і корисних жирів.

Зокрема, волоські горіхи також багаті жирними кислотами омега-3 і омега-6, а також антиоксидантами.

Горіхи також містять інші вітаміни і мінерали, такі як марганець, залізо, вітаміни групи В і вітамін Е.

Попкорн

Він багатий вуглеводами і клітковиною, що робить його дуже ситним.

Попкорн може бути здоровою їжею, якщо він приготовлений з корисних інгредієнтів.

Зелень

Листові зелені овочі, такі як шпинат і капуста є джерелом поживних речовин.

Вони багаті залізом, кальцієм, магнієм, калієм і вітамінами A, C, E і K.

Крім того, містять фолієву кислоту, клітковину і антиоксиданти.

Зелень також корисна для поповнення запасів заліза в організмі, а також вітаміну С.

Буряк

Буряк багаий вуглеводами, клітковиною і цукром, що сприяють збільшенню енергії.

Він може поліпшити кровообіг через вміст антиоксидантів.

Вас також може зацікавити: