8 порад, які допоможуть вилікувати застуду

Протягом перших днів ГРВІ дехто намагається вилікуватись недієвими препаратами, але ліків "від застуди" не існує.

Гостра респіраторна вірусна інфекція, відома у побуті як застуда, проходить у середньому за 7 днів.

Протягом цього часу дехто намагається вилікуватись недієвими препаратами, проте насправді ліків "від застуди" не існує.

"УП. Життя" використала дані Національної служби здоров'я України та Mayo Clinic, щоб пояснити, як полегшити самопочуття при ГРВІ.

Що робити при застуді?

Багато пийте.

Вода та теплий чай допомагають послабити закладеність носа та запобігають зневодненню.

Відпочивайте.

Під час хвороби тіло має витрачати енергію на одужання.

РЕКЛАМА:

Варто більше спати, щоб допомогти імунній системі боротися з інфекцією.

Іноді слід змінити рівень активності, залежно від тяжкості симптомів.

Провітрюйте кімнату.

Стежте за якістю повітря в кімнаті – робіть регулярні провітрювання.

Пом’якшуйте біль у горлі.

Це можна зробити за допомогою ополіскування спеціальними розчинами, розсмоктування м’ятних льодяників чи застосування охолоджувальних спреїв.

Полегшуйте нежить.

Промивайте ніс сольовим спреєм та/або використовуйте судинозвужувальні засоби з дотриманням інструкції.

Не терпіть біль, ломоту та гарячку.

Полегшити стан допоможуть парацетамол або ібупрофен.

Також не забувайте завжди дотримуватися дозування в інструкції.

МОЗ рекомендує дорослим приймати жарознижувальні препарати, якщо позначка термометра перевищує 38.5 С та орієнтуватися не лише на позначку термометра, а й на самопочуття.

Не приймайте антибіотики.

Антибактеріальні препарати недієві проти вірусів та навіть шкідливі, адже викликають антибіотикорезистентність.

Стійкість до антимікробних препаратів ускладнює лікування інших захворювань, пояснювали у Міністерстві охорони здоров'я.

Антибіотики варто вживати тільки за призначенням лікаря, якщо він помітив у вас ознаки бактеріальної інфекції.

За потреби зверніться до лікаря.

Якщо після кількох днів хвороби вам не стає краще або навіть стає гірше – зверніться до свого сімейного лікаря.