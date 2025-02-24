ВООЗ: Майже половина українців через війну має проблеми із психічним здоров’ям

За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, майже половина українців має проблеми із психічним здоров’ям через війну.

А 84% смертей у країні спричиняють неінфекційні захворювання, йдеться у звіті.

Станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомляли про погіршення стану свого здоров'я у порівнянні з періодом до повномасштабної війни.

Найпоширенішими були:

проблеми із психічним здоров'ям – через них страждають 46% людей;

розлади психічного здоров'я – 41%;

неврологічні розлади – 39%.

"Основними бар'єрами для надання допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями є недоступність послуг та висока вартість ліків, що робить людей з хронічними захворюваннями вразливими до переривання лікування та незворотного погіршення стану здоров'я", – зазначають у ВООЗ.

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Як повідомляють в організації, війна загострила потреби в охороні здоров'я, особливо у сферах травматології та реабілітації. Так, до середини 2024 року провели 100 тисяч ампутацій кінцівок.

"Гостра нестача фахівців з травматології, протезування та реабілітації ще більше загострила кризу. Одужання часто є питанням часу, але також може бути питанням можливостей. Довготривалі реабілітаційні послуги для людей, які отримали поранення на війні, матимуть важливе значення як для фізичного, так і для психологічного відновлення", – йдеться у звіті.

Також у ВООЗ повідомили, що за три роки повномасштабної війни зафіксували 2254 напади на медичні заклади України, з яких 42 – у 2025 році.

Нагадаємо, за даними дослідження, рівень задоволеності українців власним психологічним станом знижується – у 2022 році він становив 41%, а на початку 2025 року впав до 36%.

Найчастіше люди скаржаться на високий рівень втоми, напруженості, страху та роздратування.