Полюбляєте какао з молоком? Розповідаємо про 5 переваг вживання молока

Молоко є чудовим джерелом вітамінів та мінералів.

Молоко – це один з атрибутів різдвяної атмосфери та смачних вечорів за чашкою какао.

У деяких випадках люди почуваються некомфортно після вживання молока, наприклад при непереносимості лактози, чи при поєднанні молока з певними продуктами.

Водночас для більшості молоко доволі корисне. Воно насичене важливими поживними речовинами та є чудовим джерелом білка.

"УП. Життя" використала джерело Healthline, National Library of Medicine, щоб розповісти про 5 важливих переваг вживання молока.

Молоко багате на нутрієнти.

Молоко є чудовим джерелом вітамінів та мінералів.

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Воно містить калій, вітамін B12, кальцій і вітамін D, яких часто не вистачає в раціоні.

Молоко також є хорошим джерелом вітаміну А, магнію, цинку і тіаміну (вітаміну В1).

Крім того, воно є чудовим джерелом білка та містить сотні різних жирних кислот, включаючи омега-3. Ці жирні кислоти пов'язані з багатьма перевагами для здоров'я, включаючи зниження ризику розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

Молоко є хорошим джерелом вітаміну А, магнію, цинку і тіаміну (вітаміну В1). Крім того, воно є чудовим джерелом білка та містить сотні різних жирних кислот, включаючи омега-3. belchonock/Depositphotos

Це хороше джерело якісного білка.

Молоко – багате джерело білка. Білок необхідний для багатьох життєво важливих функцій вашого організму, включаючи ріст і розвиток, відновлення клітин та регуляцію імунної системи.

Існує два основних типи білка, що містяться в молоці – казеїн і сироватковий білок. Обидва вважаються високоякісними білками.

Казеїн становить більшу частину білка, що міститься в коров'ячому молоці (70-80% від загального вмісту білка). На сироватковий білок припадає близько 20%.

Сироватковий білок особливо корисний для функціонування м'язів.

Вживання молока пов'язане з меншим ризиком вікової втрати м'язів. Молоко та молочні продукти в раціоні сприяють збільшенню м'язової маси тіла та кращій фізичній працездатності у літніх людей.

Також було доведено, що молоко прискорює відновлення м'язів у спортсменів. Кілька досліджень продемонстрували, що вживання молока після тренування може зменшити пошкодження м'язів, сприяти їх відновленню та навіть зменшити біль у м'язах.

Крім того, це природна альтернатива протеїновим напоям, які продаються як засоби для відновлення після тренування.

Молоко корисне для здоров'я кісток.

Вживання молока здавна асоціюється зі здоров'ям кісток.

Це пов'язано з потужним поєднанням поживних речовин в його складі: кальцій, фосфор, калій, білок і вітамін К. Всі ці поживні речовини необхідні для підтримки міцних та здорових кісток.

Водночас молоко є чудовим джерелом поживних речовин, необхідних вашому організму для належного засвоєння кальцію. Такими речовинами є вітамін D, вітамін К, фосфор і магній.

Додавання молока та молочних продуктів до свого раціону може запобігти такому захворюванню кісток, як остеопороз.

Дослідження пов'язують молоко та молочні продукти зі зниженням ризику розвитку остеопорозу та переломів (особливо у людей похилого віку).

Молоко – багате джерело білка. Білок необхідний для багатьох життєво важливих функцій вашого організму, включаючи ріст і розвиток, відновлення клітин та регуляцію імунної системи. VadimVasenin/Depositphotos

Молоко може допомогти запобігати збільшенню ваги.

Іноді люди бояться вживати молоко, бо пов’язують молочні продукти в раціоні з ризиком ожиріння.

Відповідно до досліджень, немає остаточних доказів, які підтверджують занепокоєння щодо обмеження споживання молока та інших молочних продуктів через можливість сприяти ожирінню. Крім того, немає даних, які б підтверджували, що молоко та інші молочні продукти сприяють набору надмірної ваги або підвищують апетит.

Кілька досліджень навпаки пов'язали споживання молока з меншим ризиком ожиріння. Цікаво, що ця перевага була пов'язана лише з незбираним молоком.

Дослідження, в якому взяли участь понад 18 000 жінок середнього та похилого віку, показало, що вживання більшої кількості молочних продуктів з високим вмістом жиру пов'язане з меншим збільшенням ваги та меншим ризиком ожиріння.

Молоко містить різноманітні компоненти, які можуть сприяти зниженню ваги та запобігати її збільшенню.

Високий вміст білка в ньому допомагає відчувати себе ситим протягом більш тривалого періоду, що може запобігти переїданню.

Лінолева кислота, що міститься в молоці, прискорює втрату ваги, сприяючи розщепленню жирів та пригнічуючи їх вироблення.

Значна частка кальцію в молоці також допомагає запобігати ожирінню. Дослідження показали, що високий рівень кальцію в раціоні сприяє розщепленню жирів та перешкоджає їх всмоктуванню в організмі.

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Молоко – універсальний інгредієнт багатьох страв та напоїв.

Окрім усіх переваг молока для здоров’я, його надзвичайно легко додати до свого раціону.

Молоко можна додати до багатьох страв та напоїв, збагативши їх поживними речовинами в складі. Якщо ви не фанат молока, є q інші молочні продукти, які мають схожий поживний профіль.

Наприклад, несолодкий йогурт, виготовлений з молока, також містить значну кількість білка, кальцію та фосфору.

Людям з непереносимістю лактози вживання молока може не підходити та викликати неприємні симптоми (здуття, біль у животі, метеоризм, нудота). В такому випадку варто відмовитися від молочних продуктів та за потреби звернутися до лікаря.