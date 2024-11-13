Паразити, сальмонела та інша "смакота": чим небезпечне непастеризоване молоко

У США в сирому коров’ячому молоці виявили вірус пташиного грипу: Міністерство сільського господарства країни вже анонсувало масову перевірку партій молока.

Американські Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) і регулятор FDA не рекомендують вживати непастеризоване молоко та продукти з нього.

Однак тренд на "сире" молоко у США досі існує, а "традиційні дружини" з TikTok пропагують його всупереч медичним пересторогам.

"УП. Життя" на основі матеріалів CDC та USA Today пояснює, чому непастеризоване молоко може відправити вас до лікарні або навіть вбити.

Чим пастеризоване молоко відрізняється від "сирого"

Пастеризоване молоко – це молоко, що пройшло температурну обробку за спеціальним методом, який передбачає нагрівання до високих температур протягом певного часу і швидке охолодження.

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Цей метод обробки, винайдений мікробіологом Луї Пастером у ХІХ столітті, допомагає знищувати патогенні мікроорганізми у молоці, але при цьому зберегти корисні мікроелементи.

Також є ультрапастеризоване молоко (його кілька секунд нагрівають до температури 135-150 °C і відразу ж охолоджують до 4-5°C). Таке молоко не містить молочнокислих бактерій, тому довго зберігається.

А от молоко, яке після видоювання худоби не піддавали спеціальній температурній обробці, називають "сирим" або непастеризованим. Воно є дуже небезпечним.

Чим шкідливе непастеризоване молоко

Reezky11/DEPOSITPHOTOS

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), "сире" молоко може містити небезпечні мікроорганізми.

Найпоширенішими з них є:

кишкова паличка (E. coli);

паразити Cryptosporidium, які спричиняють криптоспоридіоз ;

; бактерії роду Brucella, що спричиняють бруцельоз і відомі своєю "живучістю" в сирах та інших молочних продуктах;

і відомі своєю "живучістю" в сирах та інших молочних продуктах; бактерії роду Salmonella, серед яких є збудники сальмонельозу .

. бактерії роду Listeria, зокрема збудники лістеріозу ;

; бактерії Campylobacter, які є однією з основних причин діарейних хвороб та найпоширенішою бактеріальною причиною гастроентериту у людей.

Тому споживання такого молока або продуктів, виготовлених із нього, несе ризик інфікування збудниками небезпечних хвороб. Причому найбільший ризик ускладнень від них мають діти до 5 років, літні люди віком 65+, вагітні та хворі з ослабленим імунітетом.

Також у непастеризованому молоці та іншій сирій їжі тваринного походження найчастіше містяться збудники кишкових інфекцій.

Вживання "сирого" молока щонайменше може спричинити діарею, спазми в шлунку, блювоту та інші симптоми отруєння.

Бувають і гірші наслідки, як-от синдром Гійєна-Барре або гемолітико-уремічний синдром, що може призвести до паралічу, ниркової недостатності, інсульту і навіть смерті.

Важливо пам'ятати, що лише належна термічна обробка дозволяє позбутися патогенних мікроорганізмів у молоці та уникнути захворювань, спричинених ними. Також варто зберігати напій у холодильнику і вчасно утилізовувати його, якщо термін придатності скінчився.

"Важливо розуміти, що сире молоко може бути джерелом харчових захворювань. Хоча належні практики на фермах можуть зменшити забруднення, вони не можуть гарантувати безпеку від шкідливих мікробів.

Пастеризоване молоко має ті ж поживні властивості, що й сире молоко, але без ризиків, пов'язаних з його вживанням", – наголошують у CDC.

Нагадаємо, раніше "УП. Життя" пояснювала, які є два типи молока та яке з них краще обрати.