Не тільки рак легень: 5 проблем зі здоров’ям, які спричиняє куріння

Які проблеми зі здоровʼям може спричинити куріння

Рак легень – не єдина хвороба, до якої призводить вживання тютюну. Як сигарети, так і жувальний тютюн або снюс можуть негативно впливати практично на всі органи людини.

П’ять вагомих причин відмовитися від тютюну зібрали у IFL Science.

Захворювання ясен

Тютюн у будь-якій формі підвищує ризик розвитку пародонтозу. Куріння сприяє розмноженню бактерій у ротовій порожнині, ослаблює імунну відповідь і ускладнює боротьбу організму з інфекцією. Про це свідчать дані Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).

Курці часто скаржаться на кровоточивість і неприємний запах з рота, у певних випадках такі порушення призводять до розхитування та навіть втрати зубів.

Онкологічні захворювання

Рак легень – лише один із десятків типів раку, пов’язаних із тютюном.

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За даними Американського онкологічного товариства, куріння тютюну є причиною приблизно 20% усіх випадків раку та 30% усіх смертей від раку в Сполучених Штатах. Серед них:

рак ротової порожнини;

рак стравоходу;

рак шлунка, печінки, підшлункової та нирок;

рак піднебіння та язика у користувачів жувального тютюну.

Як тютюновий дим, так і бездимні форми тютюну збільшують ризик раку насамперед через те, що вони містять канцерогени Ці сполуки можуть пошкодити ДНК та призвести до неконтрольованого поділу клітин.

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Інсульт

Куріння пошкоджує судини, підвищує ризик тромбозів і втрати контролю над кровообігом у мозку. Вплив тютюнового диму – прямого чи вторинного – підвищує ризик ішемічного (закупорка судини) і геморагічного (розрив судини з крововиливом у мозок) інсультів.

За даними Асоціації інсульту, курці мають утричі більший ризик інсульту, ніж ті, хто не курить. І що більше вони курять, то вищою є ймовірність того, що вони його отримають.

Але навіть пасивне куріння (тобто вдихання диму від інших) підвищує ризик інсульту на 20-30%.

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Еректильна дисфункція

У чоловіків тютюн шкодить судинам, що відповідають за надходження крові до пеніса. Особливо це пов’язано зі зменшенням кількості оксиду азоту, який необхідний для розслаблення м’язів і виникнення ерекції.

Хороша новина: відмова від куріння може покращити ситуацію навіть у тих, у кого вже є порушення.

Проблеми з фертильністю

Тютюн негативно впливає на здатність до зачаття як у жінок, так і у чоловіків. Він може:

знизити кількість і якість сперми;

викликати ранній клімакс у жінок;

підвищити ризик позаматкової вагітності, викидня або мертвонародження.

Навіть 5 сигарет на день здатні знизити фертильність. Але після відмови від тютюну фертильність може покращитися – як у чоловіків, так і в жінок.