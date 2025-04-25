Не тільки рак легень: 5 проблем зі здоров’ям, які спричиняє куріння
Рак легень – не єдина хвороба, до якої призводить вживання тютюну. Як сигарети, так і жувальний тютюн або снюс можуть негативно впливати практично на всі органи людини.
П’ять вагомих причин відмовитися від тютюну зібрали у IFL Science.
Захворювання ясен
Тютюн у будь-якій формі підвищує ризик розвитку пародонтозу. Куріння сприяє розмноженню бактерій у ротовій порожнині, ослаблює імунну відповідь і ускладнює боротьбу організму з інфекцією. Про це свідчать дані Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC).
Курці часто скаржаться на кровоточивість і неприємний запах з рота, у певних випадках такі порушення призводять до розхитування та навіть втрати зубів.
Онкологічні захворювання
Рак легень – лише один із десятків типів раку, пов’язаних із тютюном.
За даними Американського онкологічного товариства, куріння тютюну є причиною приблизно 20% усіх випадків раку та 30% усіх смертей від раку в Сполучених Штатах. Серед них:
- рак ротової порожнини;
- рак стравоходу;
- рак шлунка, печінки, підшлункової та нирок;
- рак піднебіння та язика у користувачів жувального тютюну.
Як тютюновий дим, так і бездимні форми тютюну збільшують ризик раку насамперед через те, що вони містять канцерогени Ці сполуки можуть пошкодити ДНК та призвести до неконтрольованого поділу клітин.
Інсульт
Куріння пошкоджує судини, підвищує ризик тромбозів і втрати контролю над кровообігом у мозку. Вплив тютюнового диму – прямого чи вторинного – підвищує ризик ішемічного (закупорка судини) і геморагічного (розрив судини з крововиливом у мозок) інсультів.
За даними Асоціації інсульту, курці мають утричі більший ризик інсульту, ніж ті, хто не курить. І що більше вони курять, то вищою є ймовірність того, що вони його отримають.
Але навіть пасивне куріння (тобто вдихання диму від інших) підвищує ризик інсульту на 20-30%.
Еректильна дисфункція
У чоловіків тютюн шкодить судинам, що відповідають за надходження крові до пеніса. Особливо це пов’язано зі зменшенням кількості оксиду азоту, який необхідний для розслаблення м’язів і виникнення ерекції.
Хороша новина: відмова від куріння може покращити ситуацію навіть у тих, у кого вже є порушення.
Проблеми з фертильністю
Тютюн негативно впливає на здатність до зачаття як у жінок, так і у чоловіків. Він може:
- знизити кількість і якість сперми;
- викликати ранній клімакс у жінок;
- підвищити ризик позаматкової вагітності, викидня або мертвонародження.
Навіть 5 сигарет на день здатні знизити фертильність. Але після відмови від тютюну фертильність може покращитися – як у чоловіків, так і в жінок.