Куріння під час вагітності підвищує ризик передчасної смерті синів у дорослому віці – вчені

Куріння під час вагітності спричиняє зміни у печінці плоду

Вчені з’ясували, що куріння під час вагітності негативно впливає на розвиток плоду чоловічої статі і викликає у нього генетичні зміни вже на 17 тижні.

Якщо ж син почне курити у дорослому віці, це може призвести до підвищеного ризику передчасної смерті.

До цього висновку дійшли вчені, які проаналізували дані 500 тисяч осіб. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в eBiomedicine, повідомляє MedicalЕxpress.

"Наші результати показують, що куріння матері впливає на здоров’я дитини, особливо чоловічої статі, уже з другого триместру, і це продовжується протягом усього дорослого життя", – зауважив аспірант Михайло Міхов.

Команда дослідників з’ясувала, що куріння матері більш негативно впливало на стан здоров’я сина, аніж доньки. На 17 тижні у печінці плоду відбувалися зміни на генетичному рівні.

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"Однак ми виявили, що це можна дещо змінити. Припинення куріння або, в ідеалі, взагалі відмова від куріння у чоловіків може протистояти підвищеному ризику ранньої смерті в дорослому віці", – зауважив аспірант Михайло Міхов.

Окрім цього, дослідники виявили кілька варіантів генів, які підвищують ймовірність того, що жінка буде курити. Це відкриває нові можливості щодо потенційно нових способів позбавитись цієї шкідливої звички.

Дослідники сподіваються, що виявлені дані допоможуть медичному співтовариству розробити кращі стратегії консультування та кампаній щодо відмови від куріння.

Нагадаємо, раніше ми писали про три головні способи кинути курити.